BASF SE – Konter an der 200-Tage-Linie
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Videocast – BASF SE: Konter an der 200-Tage-Linie
BASF SE – Konter an der 200-Tage-Linie
Mittwoch, 7. Oktober 2026
Nach dem Rückfall an den GD200 konnte sich die Aktie von BASF gestern mit einem Tagesgewinn von 1,7% wieder nach oben abdrücken.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Die Papiere von BASF hatten im September 5,3% an Wert verloren und waren dabei bis an die 200-Tage-Linie zurückgefallen. Die langfristige Trendlinie wurde zum Start in den Oktober sogar auf Schlusskursbasis unterboten, ehe die Kurse am Freitag (+1,1%) eine erste Gegenreaktion zeigten. An diese Tendenz konnten die Kurse gestern anknüpfen und sich mit einem Plus von 1,7% wieder über die mittelfristige 100-Tage-Linie schieben.
Ausblick: Ähnlich wie im März und Juli ist die Aktie von BASF erneut im Bereich der 200-Tage-Linie nach oben gedreht. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite rückt jetzt bereits die September-Abwärtstrendgerade in den Fokus, die zusammen mit dem kurzfristigen GD50 (aktuell bei 51,59 EUR) eine Doppelhürde bildet. Darüber könnten die Kurse an das Februar-Top heranlaufen, das auf dem Niveau von 52,68 EUR bremsend wirken dürfte. Kommt die Aktie über dieses Level hinaus (wichtig: hier gilt der Tagesschluss), wäre danach ein Anstieg bis zum September-Hoch bei 54,24 EUR möglich. Im Anschluss würde es dann erneut um den Ausbruch über die massive Widerstandszone zwischen 54,93 EUR und 55,06 EUR gehen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hat die 200-Tage-Linie (49,74 EUR) durch den jüngsten Test noch einmal an Bedeutung gewonnen. Kommt es doch noch zum Trendwechsel, müsste unterhalb des aktuellen Oktober-Tiefs bei 49,16 EUR mit einer Abwärtsreaktion bis zur März-Aufwärtstrendgerade gerechnet werden. Unterhalb dieser Unterstützung, die momentan bei 47,94 EUR verläuft, wäre die nächste potenzielle Haltezone im Bereich der beiden Juli-Tiefs (47,04 EUR bzw. 46,04 EUR) zu finden.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UK2X2T
|36,61
|3,52
|Open End Turbo Call
|UJ48UV
|42,06
|5,64
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|WA4N6P
|65,06
|3,51
|Open End Turbo Put
|UP8B6N
|59,85
|5,47
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|1,67%
|5 Tage
|2,28%
|20 Tage
|-4,83%
|52 Wochen
|16,09%
|im Oktober
|1,79%
|im Jahr 2026
|14,97%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|55,05
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-7,21%
|52-Wochentief
|41,48
|Abstand zum 52-Wochentief
|23,14%
|Allzeithoch
|98,80
|Abstand zum Allzeithoch
|-48,30%
|Trend
|200-Tage-Linie
|49,74
|Abstand 200-Tage-Linie
|2,70%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|50,33
|Abstand 100-Tage-Linie
|1,50%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|51,59
|Abstand 50-Tage-Linie
|-0,99%
|Status (kurzfristig)
|abwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.