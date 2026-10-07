Videocast – BASF SE: Konter an der 200-Tage-Linie

BASF SE – Konter an der 200-Tage-Linie

In eigener Sache

Nach dem Rückfall an den GD200 konnte sich die Aktie von BASF gestern mit einem Tagesgewinn von 1,7% wieder nach oben abdrücken.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

BASF SE-7-Monats-Chart Stand: 07.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Papiere von BASF hatten im September 5,3% an Wert verloren und waren dabei bis an die 200-Tage-Linie zurückgefallen. Die langfristige Trendlinie wurde zum Start in den Oktober sogar auf Schlusskursbasis unterboten, ehe die Kurse am Freitag (+1,1%) eine erste Gegenreaktion zeigten. An diese Tendenz konnten die Kurse gestern anknüpfen und sich mit einem Plus von 1,7% wieder über die mittelfristige 100-Tage-Linie schieben.

Ausblick: Ähnlich wie im März und Juli ist die Aktie von BASF erneut im Bereich der 200-Tage-Linie nach oben gedreht. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite rückt jetzt bereits die September-Abwärtstrendgerade in den Fokus, die zusammen mit dem kurzfristigen GD50 (aktuell bei 51,59 EUR) eine Doppelhürde bildet. Darüber könnten die Kurse an das Februar-Top heranlaufen, das auf dem Niveau von 52,68 EUR bremsend wirken dürfte. Kommt die Aktie über dieses Level hinaus (wichtig: hier gilt der Tagesschluss), wäre danach ein Anstieg bis zum September-Hoch bei 54,24 EUR möglich. Im Anschluss würde es dann erneut um den Ausbruch über die massive Widerstandszone zwischen 54,93 EUR und 55,06 EUR gehen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hat die 200-Tage-Linie (49,74 EUR) durch den jüngsten Test noch einmal an Bedeutung gewonnen. Kommt es doch noch zum Trendwechsel, müsste unterhalb des aktuellen Oktober-Tiefs bei 49,16 EUR mit einer Abwärtsreaktion bis zur März-Aufwärtstrendgerade gerechnet werden. Unterhalb dieser Unterstützung, die momentan bei 47,94 EUR verläuft, wäre die nächste potenzielle Haltezone im Bereich der beiden Juli-Tiefs (47,04 EUR bzw. 46,04 EUR) zu finden.

BASF SE-5-Jahres-Chart Stand: 07.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 07.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 1,67% 5 Tage 2,28% 20 Tage -4,83% 52 Wochen 16,09% im Oktober 1,79% im Jahr 2026 14,97% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 55,05 Abstand zum 52-Wochenhoch -7,21% 52-Wochentief 41,48 Abstand zum 52-Wochentief 23,14% Allzeithoch 98,80 Abstand zum Allzeithoch -48,30% Trend 200-Tage-Linie 49,74 Abstand 200-Tage-Linie 2,70% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 50,33 Abstand 100-Tage-Linie 1,50% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 51,59 Abstand 50-Tage-Linie -0,99% Status (kurzfristig) abwärts BASF SE-Trend-Chart Stand 07.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants