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Bayer AG – Korrektur hält an

In eigener Sache

Die Bayer-Aktie hat gestern mit Abgaben von 1,8% den sechsten Handelstag in Folge im Minus beendet.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bayer AG-7-Monats-Chart Stand: 25.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Ausgehend von der 200-Tage-Linie war es im Chart der Bayer-Aktie zu einer starken Rally gekommen, wobei die Kurse am 12. November bei 57,84 EUR ein neues Jahreshoch erreichten. Anschließend gingen die Notierungen jedoch in eine Korrektur über und fielen in der vergangenen Handelswoche (-5,6%) unter das Juli-Hoch zurück. Am Montag folgte eine volatile Sitzung, die – wie der gestrige Handelstag – schlussendlich ebenfalls im Minus endete.

Ausblick: Nach dem starken Lauf in der zweiten Oktober- und der ersten Novemberhälfte befindet sich die Bayer-Aktie derzeit in einer Korrekturbewegung. Das Short-Szenario: Hält der Verkaufsdruck an, könnte es unterhalb des aktuellen Wochentiefs (51,70 EUR) zu einem Test des September-Hochs bei 51,00 EUR kommen. In diesem Zusammenhang würde auch das offene Gap vom 3. November in den Fokus rücken, das erst bei 50,02 EUR vollständig geschlossen wäre. Darunter dürfte der doppelte Halt aus der 50- und der 100-Tage-Linie (aktuell bei 49,23 EUR bzw. 48,87 EUR) stützend wirken, der ebenfalls von einer offenen Kurslücke umschlossen wird. Drehen die Notierungen nach einem Gap-Close bei 47,96 EUR nicht wieder nach oben, wären weitere Abgaben bis zum GD200 (44,41 EUR) nicht auszuschließen. Das Long-Szenario: Um die Abwärtsdynamik hingegen umzukehren, müsste es zunächst zu einem Re-Break am Juli-Hoch bei 53,92 EUR kommen. Darüber wäre der Sprung über die November-Abwärtstrendgerade notwendig, die im Augenblick bei 56,40 EUR verläuft. Wird diese Hürde überboten, könnte es danach zu einem Ausbruchsversuch am aktuellen Jahreshoch und, im Erfolgsfall, auch zu einem Anstieg in Richtung 60,00 EUR kommen.

Bayer AG-5-Jahres-Chart Stand: 25.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 25.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -1,77% 5 Tage -7,30% 20 Tage 12,76% 52 Wochen 68,80% im November 2,89% im Jahr 2026 40,61% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 57,84 Abstand zum 52-Wochenhoch -10,03% 52-Wochentief 29,60 Abstand zum 52-Wochentief 75,81% Allzeithoch 144,12 Abstand zum Allzeithoch -63,89% Trend 200-Tage-Linie 44,41 Abstand 200-Tage-Linie 17,19% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 48,87 Abstand 100-Tage-Linie 6,48% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 49,23 Abstand 50-Tage-Linie 5,70% Status (kurzfristig) aufwärts Bayer AG-Trend-Chart Stand 25.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants