Bayer AG – Widerstand im Fokus
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Die Aktie von Bayer hat gestern mit einem Kurssprung auf die Quartalszahlen reagiert Das neue Jahreshoch konnten die Papiere allerdings nicht halten
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Bayer AG – Widerstand im Fokus
Mittwoch, 4. November 2026
Die Aktie von Bayer hat gestern mit einem Kurssprung auf die Quartalszahlen reagiert. Das neue Jahreshoch konnten die Papiere allerdings nicht halten.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Nach dem Rückfall an die 200-Tage-Linie war es bei der Bayer-Aktie bereits in der vergangenen Woche (+15%) zu einer starken Gegenreaktion gekommen. An diese Tendenz konnten die Notierungen gestern anknüpfen und nach Vorlage der Q3-Zahlen auf das neue Jahreshoch bei 54,04 EUR steigen. Der Ausbruch über das Juli-Top wurde per Tagesschluss allerdings verpasst, wodurch im Tageskerzenchart eine lange obere Lunte entstanden ist.
Ausblick: Die Bayer-Aktie hat innerhalb weniger Handelstage nicht nur die Kursverluste vom Monatswechsel September/Oktober wieder aufgeholt, sondern sich gleichzeitig an ein wichtiges Chartlevel herangeschoben. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite steht jetzt das Juli-Hoch im Fokus, das bei 53,92 EUR weiterhin einen Widerstand bildet. Im Anschluss müsste es über das gestrige Tages- und neue Jahreshoch hinausgehen, ehe sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zur offenen Kurslücke vom 11. Mai 2023 zwischen 56,50 EUR und 58,29 EUR eröffnen könnte. Dreht die Aktie nach einem Gap-Close nicht wieder nach unten ab, dürfte danach der Preisbereich um 60,00 EUR bremsend wirken. Das Short-Szenario: Kommt es nach dem starken Lauf hingegen zu einem Rücksetzer (Stichwort: Gewinnmitnahmen), sollte zunächst auf die gestrige Kurslücke mit dem September-Hoch bei 51,00 EUR geachtet werden. In diesem Zusammenhang wäre zudem ein Pullback an das Februar-Hoch (49,78 EUR) möglich, auf dessen Niveau im August und September eine ausgeprägte Schiebezone entstanden war. Wird dieses Level unterboten, sollte mit einer Schließung des Gaps vom vergangenen Freitag und einem Test des GD100 (47,31 EUR) sowie des GD50 (47,27 EUR) gerechnet werden.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|WA6GQ7
|37,70
|3,62
|Open End Turbo Call
|WB4CZF
|42,98
|5,69
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|WA73LK
|66,22
|3,49
|Open End Turbo Put
|WA8GZE
|60,84
|5,50
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|3,64%
|5 Tage
|12,33%
|20 Tage
|16,65%
|52 Wochen
|93,76%
|im November
|2,49%
|im Jahr 2026
|40,07%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|54,04
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-4,07%
|52-Wochentief
|25,78
|Abstand zum 52-Wochentief
|101,09%
|Allzeithoch
|144,12
|Abstand zum Allzeithoch
|-64,03%
|Trend
|200-Tage-Linie
|43,66
|Abstand 200-Tage-Linie
|18,74%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|47,31
|Abstand 100-Tage-Linie
|9,58%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|47,27
|Abstand 50-Tage-Linie
|9,66%
|Status (kurzfristig)
|aufwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.