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Bayer AG – Widerstand im Fokus

Die Aktie von Bayer hat gestern mit einem Kurssprung auf die Quartalszahlen reagiert. Das neue Jahreshoch konnten die Papiere allerdings nicht halten.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bayer AG-7-Monats-Chart Stand: 04.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Nach dem Rückfall an die 200-Tage-Linie war es bei der Bayer-Aktie bereits in der vergangenen Woche (+15%) zu einer starken Gegenreaktion gekommen. An diese Tendenz konnten die Notierungen gestern anknüpfen und nach Vorlage der Q3-Zahlen auf das neue Jahreshoch bei 54,04 EUR steigen. Der Ausbruch über das Juli-Top wurde per Tagesschluss allerdings verpasst, wodurch im Tageskerzenchart eine lange obere Lunte entstanden ist.

Ausblick: Die Bayer-Aktie hat innerhalb weniger Handelstage nicht nur die Kursverluste vom Monatswechsel September/Oktober wieder aufgeholt, sondern sich gleichzeitig an ein wichtiges Chartlevel herangeschoben. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite steht jetzt das Juli-Hoch im Fokus, das bei 53,92 EUR weiterhin einen Widerstand bildet. Im Anschluss müsste es über das gestrige Tages- und neue Jahreshoch hinausgehen, ehe sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zur offenen Kurslücke vom 11. Mai 2023 zwischen 56,50 EUR und 58,29 EUR eröffnen könnte. Dreht die Aktie nach einem Gap-Close nicht wieder nach unten ab, dürfte danach der Preisbereich um 60,00 EUR bremsend wirken. Das Short-Szenario: Kommt es nach dem starken Lauf hingegen zu einem Rücksetzer (Stichwort: Gewinnmitnahmen), sollte zunächst auf die gestrige Kurslücke mit dem September-Hoch bei 51,00 EUR geachtet werden. In diesem Zusammenhang wäre zudem ein Pullback an das Februar-Hoch (49,78 EUR) möglich, auf dessen Niveau im August und September eine ausgeprägte Schiebezone entstanden war. Wird dieses Level unterboten, sollte mit einer Schließung des Gaps vom vergangenen Freitag und einem Test des GD100 (47,31 EUR) sowie des GD50 (47,27 EUR) gerechnet werden.

Bayer AG-5-Jahres-Chart Stand: 04.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 04.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 3,64% 5 Tage 12,33% 20 Tage 16,65% 52 Wochen 93,76% im November 2,49% im Jahr 2026 40,07% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 54,04 Abstand zum 52-Wochenhoch -4,07% 52-Wochentief 25,78 Abstand zum 52-Wochentief 101,09% Allzeithoch 144,12 Abstand zum Allzeithoch -64,03% Trend 200-Tage-Linie 43,66 Abstand 200-Tage-Linie 18,74% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 47,31 Abstand 100-Tage-Linie 9,58% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 47,27 Abstand 50-Tage-Linie 9,66% Status (kurzfristig) aufwärts Bayer AG-Trend-Chart Stand 04.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants