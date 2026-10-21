Berichtssaison läuft weiter, Inflation steigt auch in Großbritannien stark
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Der DAX startet mit moderaten Gewinnen in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 zeigt sich leicht fester. An der Wall Street deuten die vorbörslichen Indikationen ebenfalls auf einen freundlichen Auftakt hin. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren jeweils im Plus. Der Nikkei 225 schloss dagegen den Handelstag mit einem leichten Abschlag.
Makroökonomischer Überblick
In Großbritannien hat sich der Preisauftrieb im September überraschend deutlich verstärkt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,5 Prozent und damit so kräftig wie seit Oktober 2025 nicht mehr. Wesentlicher Treiber waren höhere Kraftstoffkosten. Auch die Kerninflation legte von 2,6 auf 2,8 Prozent zu. Da die Teuerung weiterhin klar über dem Zwei-Prozent-Ziel der Bank of England liegt, dürften Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik einen Dämpfer erhalten.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Adidas legen nach der Veröffentlichung vorläufiger Quartalszahlen kräftig zu. Der Sportartikelhersteller erzielte mit 7,25 Milliarden Euro den höchsten Quartalsumsatz seiner Geschichte. Das Betriebsergebnis sprang um 37 Prozent auf den Rekordwert von 1,01 Milliarden Euro. Neben robusten Verkäufen zum vollen Preis unterstützte eine Erstattung von US-Zöllen über rund 200 Millionen Euro das Ergebnis. Für das Gesamtjahr hob der Konzern seine Prognose für den operativen Gewinn von 2,3 auf 2,5 Milliarden Euro an.
Netflix gerät nach den Quartalszahlen deutlich unter Druck. Zwar erhöhte sich der Umsatz um knapp zwölf Prozent auf 12,87 Milliarden US-Dollar und der Nettogewinn wuchs um 44 Prozent auf 3,66 Milliarden US-Dollar. Anleger störten sich jedoch am schwächsten Umsatzwachstum seit drei Jahren und an einem verhaltenen Ausblick. Besonders die nach unten korrigierten Erwartungen für das Werbegeschäft sowie Zweifel an der Entwicklung der Nutzungsdauer belasteten die Aktie nachbörslich.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX®
|Bull
|UN8DR4
|10,82
|24247,604251 Punkte
|21,96
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UR2YND
|5,04
|25788,149562 Punkte
|60,91
|Open End
|adidas AG
|Bull
|HC0RW4
|4,87
|109,432944 EUR
|3,06
|Open End
|Gold
|Bull
|UG26JX
|90,14
|3103,810583 USD
|4,07
|Open End
|Siemens Energy AG
|Bull
|UN29LX
|1,32
|119,077427 EUR
|9,27
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.10.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Coinbase Global Inc.
|Call
|UR1N13
|2,53
|205,00 USD
|2,95
|16.06.2027
|Netflix Inc
|Call
|UR1AMX
|0,12
|80,00 USD
|11,55
|13.01.2027
|DAX®
|Call
|UG9YZ8
|1,12
|27000,00 Punkte
|34,04
|18.12.2026
|UnitedHealth Group Inc.
|Call
|UR0HM8
|0,87
|500,00 USD
|9,64
|17.03.2027
|DAX®
|Put
|UR2B18
|8,42
|26000,00 Punkte
|25,72
|20.11.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.10.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Siemens Energy AG
|Long
|UR45ZL
|17,87
|117,288 EUR
|10
|Open End
|Mercedes-Benz Group AG
|Long
|UR460W
|14,79
|27,573333 EUR
|3
|Open End
|Netflix Inc
|Short
|UR028F
|3,70
|76,32285 USD
|9
|Open End
|Netflix Inc
|Short
|UR15K0
|4,82
|77,276979 USD
|8
|Open End
|Berkshire Hathaway Inc.-CL B
|Long
|HD2T8D
|9,16
|404,967418 USD
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.10.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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