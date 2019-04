Biotech-Index  Evotec, Galapagos und Grifols beflügeln!

Der European Biotech Index zieht heute deutlich nach oben und setzt damit die Aufwärtsbewegung vom Freitag fort. Antreiber sind unter anderem die Aktien von Evotec, Galapagos und Grifols. Evotec ist seit über 20 Jahren in der Wirkstoffforschung tätig. Inzwischen verfügt Evotec über zahlreiche Forschungspartnerschaften mit Konzernen wie Novartis sowie Sanofi und erstreckt sich über verschiedene Bereiche wie die Onkologie, Dermatologie, Diabetes und Adipositas. Mitte vergangener Woche legte Evotec einen starken Ausblick für das laufende Geschäftsjahr vor. Galapagos veröffentlichte Mitte vergangener Woche die Studienergebnisse eines vielversprechenden Arthritis-Medikaments. Die Aktie stieg daraufhin über 20 Prozent. Galapagos forscht darüberhinaus noch an Medikamenten gegen Entzündungen und atopische Dermatitis. Grifols entwickelt unter anderem Derivate für Blutplasma. Ende vergangener Woche veröffentlichte Grifols Ergebnisse zu einer Plasma-Austauschtherapie.

Viele Anleger blicken für Biotech-Investments meist in die USA. Dabei gibt es in Europa längst auch einen vielversprechenden Biotechnologiesektor. Im European Biotech Index sind die 30 größten notierten Biotech-Konzerne Europas in einem Index zusammengefasst.

Derzeit enthält der Index unter anderem Anteilsscheine von Abcam (Großbritannien), Genmab (Dänemark), Gerresheimer und MorphoSys (Deutschland). Abcam ist ein Online-Händler für Polyklonale und monoklonale Antikörper. Genmab fokussiert sich auf die Erforschung und Entwicklung von Antikörper-Therapien. Anfang des Jahres bekam Janssen Biotech und Genmab die FDA-Zulassung für das Krebsmittel Darzalex. Gerresheimer stellt Hilfsmittel und Verpackungen her, die unter anderem in der Biotech-Forschung benötigt werden und MorphoSys ist ähnlich wie Genmab in der Entwicklung von Antikörpertherapien tätig.

Zum 1. April erfolgte die vierteljährlich stattfindende Anpassung im Index. Dabei wird geprüft, ob Titel ausgetauscht werden müsen. Zudem werden die Gewichtungen auf jeweils 3,33 Prozent zurückgesetzt. Seit heute sind Probi AB und Zealand Pharma A/S neu im Index. Die schwedische Probi fokussiert sich auf die Entwicklung von Probiotika, wie sie in Nahrungsmittel und Arzneimittel beigefügt werden können. Zealand Pharma forscht derzeit unter anderem an Mitteln gegen Magen-Darm- und Stoffwechsel-Krankheiten.

Das Indexzertifikat spiegelt die Entwicklung des Index wider. Steigt der Index profitiert auch das Indexzertifikat. Biotechnologieunternehmen sind vor allem von ihren Forschungsergebnissen abhängig. Zeigen sie Erfolg steigt ein Papier. Ergeben Studien enttäuschende Ergebnisse, kann es zum Kurseinbruch bei der Aktie geben.

Autor: Richard Pfadenhauer