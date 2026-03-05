Börsen starten verhalten – Unsicherheit über den weiteren Zinskurs

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Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenausklang schwächer. Der DAX startet mit Abschlägen in den Handel und folgt damit der verhaltenen Vorgabe aus dem internationalen Umfeld. Auch der Euro Stoxx 50 liegt leicht unter dem Vortagsniveau. Die US‑Indizes tendieren im frühen Handel überwiegend schwächer, mit einer leichten Stabilisierung bei den Technologiewerten. In Asien präsentierte sich der Nikkei 225 fester und konnte über dem Schlussstand des Vortages schließen.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht heute die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank. Am Nachmittag legt die EZB ihre Zinsentscheidung vor, begleitet von der Pressekonferenz in Frankfurt. Ökonomen rechnen mit einer weiteren Zinspause, da die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und der sprunghaft gestiegene Ölpreis die Inflationsrisiken neu verschärfen. Bereits am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen unverändert gelassen, zugleich aber den anhaltenden Preisdruck nicht klein geredet. Damit wächst am Markt die Sorge, dass der Spielraum für künftige Zinssenkungen enger wird.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

DHL Group zeigt sich vorbörslich fester. Der Logistikkonzern überraschte im ersten Quartal mit einem deutlich höheren operativen Gewinn und robusten freien Barmittelflüssen. Trotz leicht rückläufiger Umsätze bestätigte das Unternehmen seine Jahresziele, was dem Papier angesichts erhöhten Handelsvolumens Rückenwind verleiht.

BASF gerät dagegen unter Druck. Der Chemiekonzern kämpft weiter mit starkem Wettbewerbs- und Preisdruck. Sinkende Umsätze und ein rückläufiges operatives Ergebnis überwiegen, auch wenn der Nettogewinn durch Sondereffekte zulegen konnte. Die Zahlen verdeutlichen, wie schwierig das Umfeld für die Branche derzeit bleibt.

Kion zählt zu den positiven Ausreißern. Der Gabelstaplerhersteller meldete einen überraschend kräftigen Auftragseingang und starke Mittelzuflüsse. Die hohe Nachfrage signalisiert eine spürbare Belebung im Industriekundengeschäft und treibt die Aktie mit deutlichem Momentum nach oben.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UN6WGF 7,93 22964,466952 Punkte 33,08 Open End DAX® Bull UN6LJ6 10,08 22738,053889 Punkte 25,18 Open End DAX® Bull UN6WHT 5,23 23230,212962 Punkte 52,47 Open End Sixt SE Bull HD7DAF 1,79 49,068789 EUR 3,83 Open End DAX® Bull UN6LHY 10,76 22657,742889 Punkte 23,16 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.04.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Microsoft Corp. Call HD27RU 0,30 500,00 USD 16,84 17.06.2026 DAX® Call UN74BN 3,60 24500,00 Punkte 22,81 12.06.2026 Amazon.com Inc. Call UN78P7 1,42 290,00 USD 6,64 16.09.2026 Amazon.com Inc. Put HD9JSV 0,41 240,00 USD 12,13 17.06.2026 DAX® Put UN5NGH 1,69 23400,00 Punkte 38,81 08.05.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.04.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UN7AWM 2,61 23159,244478 Punkte 30 Open End Tesla, Inc. Long UN5ZUF 3,45 335,594683 USD 10 Open End DAX® Long HD6SGF 8,90 19965,137498 Punkte 6 Open End Tesla, Inc. Short UG9SK5 1,52 434,936329 USD 6 Open End DAX® Short UN2HU7 1,30 25550,886978 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.04.2026; 09:30 Uhr;

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