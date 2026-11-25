Boston Scientific

Schwächelnde Zugpferde, ein Hackerangriff und eine gekappte Prognose haben den Börsenwert des Medizintechnikkonzerns binnen eines Jahres mehr als halbiert. Doch an der 40-Dollar-Marke halten die Käufer bislang dagegen – und selbst der Vorstandschef hat zugegriffen.

• Für risikobereite Anleger besteht die Möglichkeit, auf eine Bodenbildung mit Hebelprodukten zu setzen, wobei Geduld erforderlich ist, da eine spürbare Besserung erst ab 2028 erwartet wird.

• Die früheren Wachstumsbereiche schrumpfen, während die Neuromodulation zweistellig wächst; die Aktie ist derzeit stark gefallen und liegt bei etwa 44 US-Dollar, was einem niedrigen Bewertungsniveau entspricht.

• Boston Scientific hat aufgrund eines Cyberangriffs und wachsendem Preisdruck in China erhebliche Umsatzeinbußen erlitten, was den Aktienkurs innerhalb eines Jahres mehr als halbiert hat.

Erst kam die Konkurrenz, dann kamen die Hacker. Jahrelang galt Boston Scientific als einer der verlässlichsten Wachstumswerte der Medizintechnik – bis 2026 zu einem Jahr wurde, das Vorstandschef Mike Mahoney selbst als herausfordernd bezeichnet. An der Börse hat sich der Wert der Aktie binnen zwölf Monaten mehr als halbiert.

Werbung

Mehr als nur ein Hackerangriff

Ende August legte ein Cyberangriff das weltweite Netzwerk des Konzerns für acht Werktage lahm, Produktion und Auslieferungen stockten. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz nur noch um 1,5 Prozent, die bereinigte Gewinnprognose für 2026 kappte das Management auf 3,16 bis 3,18 US-Dollar je Aktie. Für das Schlussquartal rechnet es sogar mit sinkenden Erlösen.

Schwerer wiegt, dass ausgerechnet die früheren Zugpferde schrumpfen: Beim Vorhofohr-Verschluss WATCHMAN und in der Elektrophysiologie gingen die Erlöse zurück, vor allem bei der Pulsfeld-Ablation FARAPULSE holen Abbott und Johnson & Johnson kräftig auf. Hinzu kommt Preisdruck in China. Die Talsohle erwartet das Management erst 2027.

Lichtblicke hinter den Schlagzeilen

Doch nicht alles bröckelt. Die Neuromodulation wuchs zuletzt zweistellig, auch dank der übernommenen Nalu Medical. Die Studie CHAMPION-AF stützt WATCHMAN als Alternative zu Blutverdünnern schon in der Erstlinie, und die 14,5 Mrd. US-Dollar schwere Übernahme des Thrombektomie-Spezialisten Penumbra soll nach langer Kartellprüfung im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden. Mahoney selbst griff im August privat zu und kaufte Aktien für rund 9 Mio. US-Dollar – zu gut 48 US-Dollar je Stück.

Werbung

Bei rund 44 US-Dollar kostet die Aktie nur noch etwa das 14-Fache des für 2026 angepeilten bereinigten Gewinns – für Boston Scientific ein ungewohnt niedriges Niveau, in dem viel Enttäuschung eingepreist ist.

Charttechnisch markierte die Aktie im Oktober bei 39,57 US-Dollar ihr Jahrestief, tiefer ging es seither nicht. Risikobereite Anleger können auf eine Bodenbildung setzen und die Position knapp unterhalb der 40-Dollar-Marke absichern. Geduld gehört dazu: Spürbare Besserung erwartet das Management erst 2028, wenn neue Produkte wie der Katheter FARAWAVE Ultra auf den Markt kommen.

So lässt sich die Idee umsetzen

Wer auf steigende Kurse der Boston-Scientific-Aktie setzen möchte, kann dies mit dem Turbo-Long Open End von Morgan Stanley (WKN: MR42B6) tun. Der Hebel liegt aktuell bei 3,33 (Stand: [prüfen: Datum]), die Knock-out-Schwelle bei 30,9321 US-Dollar.

Werbung

Long: DE000MR42B61 (WKN MR42B6) (direkt handeln bei Finanzen invest)

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.