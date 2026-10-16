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Chevron - Allzeithoch liefert Trendbestätigung

Jörg Scherer

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Werte in diesem Artikel
Aktien
Chevron Corp.
194.82 EUR -1.10 EUR -0.56 %
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Allzeithoch liefert Trendbestätigung

Wir setzen unsere kleine Ölserie mit der Analyse der Chevron-Aktie fort. Das Papier hat jüngst ein neues Allzeithoch (223,46 USD) erreicht – aus technischer Sicht ist das eines der besten Zeichen überhaupt. Bemerkenswert ist insbesondere die Kursentwicklung seit April: Sie lässt sich als sog. „Tasse-Henkel-Muster“ interpretieren (siehe Chart). Diese Formation gilt klassischerweise als trendbestätigend und deutet auf eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung hin. Gleiches gilt für diverse Indikatoren: Sowohl der MACD als auch die Relative Stärke (Levy) signalisieren ein weiterhin konstruktives technisches Umfeld. Rechnerisch ergibt sich aus der o. g. Formation ein Anschlusspotenzial von rund 50 USD bzw. ein Kursziel von etwa 265 USD. Trotz des positiven Chartbilds bleibt konsequentes Risikomanagement entscheidend. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich das jüngste Verlaufstief bei 200 USD an. Ein Stop-Loss auf dieser Basis sichert gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis (CRV). In der Summe ist die Chevron-Aktie derzeit ein gutes Beispiel für einen technisch aussichtsreichen Titel, dessen Trend klar nach oben zeigt. Doch auch der beste Chart verdient einen Sicherheitsgurt.

Chevron (Weekly)

Chart Chevron
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Chevron

Chart Chevron
Quelle: LSEG, tradesignal²



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