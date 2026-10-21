Clever kombiniert - Aktienanleihen auf Rheinmetall, Deutsche Bank und Siemens

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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In eigener Sache

Hier finden Sie Aktienanleihen mit Barriere auf die derzeit beliebtesten Basiswerte – Feste Kupons mit zusätzlichem Risikopuffer – Kapitalverlust bei Verletzung der Barriere möglich.





Um Ihnen die Suche und Auswahl attraktiver Aktienanleihen mit Barriere zu erleichtern, finden Sie hier eine Zusammenstellung der derzeit beliebtesten Basiswerte. Aktienanleihen mit Barriere zahlen einen festen Kupon und verfügen über einen Sicherheitspuffer: Solange der Basiswert die Barriere nicht berührt oder unterschreitet, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Berührt oder unterschreitet der Basiswert die Barriere, entfällt dieser Schutz; die Rückzahlung richtet sich dann nach der Wertentwicklung des Basiswerts und kann deutlich unter dem eingesetzten Kapital liegen – bis hin zum Totalverlust. Dargestellt wird je eine Aktienanleihe mit Barriere pro Basiswert.





Top 10 Aktienanleihen mit Barriere

WKN Basiswert Kupon p.a. Barriere Laufzeit Währung BD17AH Siemens Energy AG 17,75% 100,00 EUR 17.12.2027 EUR BD79SH Moderna Inc. 39,50% 140,00 USD 17.06.2027 EUR BD4RYW Micron Technology Inc. 21,50% 481,88 USD 20.08.2027 USD BD2T6J Infineon Technologies AG 19,25% 49,58 EUR 17.09.2027 EUR BD7G50 Rheinmetall AG 13,50% 784,20 EUR 17.12.2027 EUR BD48TY Aurubis AG 7,40% 99,40 EUR 26.08.2027 EUR VY76EZ Deutsche Bank AG 17,00% 25,00 EUR 18.06.2027 EUR VY93KZ Siemens AG 17,50% 240,00 EUR 18.06.2027 EUR BD58Z2 Space Exploration Technologies Corporation 16,75% 100,00 USD 17.06.2027 EUR BE0R4V Adidas AG 18,75% 140,00 EUR 17.12.2027 EUR

Stand: 21.10.2026 15:23 Uhr

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