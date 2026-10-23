Clever kombiniert - Aktienanleihen auf Siemens Energy, Deutsche Bank und Rheinmetall

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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In eigener Sache

Hier finden Sie Aktienanleihen mit Barriere auf die derzeit beliebtesten Basiswerte – Feste Kupons mit zusätzlichem Risikopuffer – Kapitalverlust bei Verletzung der Barriere möglich.





Um Ihnen die Suche und Auswahl attraktiver Aktienanleihen mit Barriere zu erleichtern, finden Sie hier eine Zusammenstellung der derzeit beliebtesten Basiswerte. Aktienanleihen mit Barriere zahlen einen festen Kupon und verfügen über einen Sicherheitspuffer: Solange der Basiswert die Barriere nicht berührt oder unterschreitet, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Berührt oder unterschreitet der Basiswert die Barriere, entfällt dieser Schutz; die Rückzahlung richtet sich dann nach der Wertentwicklung des Basiswerts und kann deutlich unter dem eingesetzten Kapital liegen – bis hin zum Totalverlust. Dargestellt wird je eine Aktienanleihe mit Barriere pro Basiswert.





Top 10 Aktienanleihen mit Barriere

WKN Basiswert Kupon p.a. Barriere Laufzeit BD934J Siemens Energy AG 15,15% 103,62 EUR 12.04.2027 BD7HA2 Moderna Inc. 25,25% 100,00 USD 17.12.2027 VY4YM2 Deutsche Bank AG 12,75% 23,424 EUR 21.05.2027 BD7G50 Rheinmetall AG 13,50% 784,20 EUR 17.12.2027 VJ2CK5 Schneider Electric SE 8,75% 184,08 EUR 18.12.2026 VJ6QHV Bayer AG 13,00% 30,072 EUR 19.03.2027 BD0PM9 BASF SE 9,00% 38,568 EUR 17.09.2027 VY4DJC Micron Technology Inc. 16,00% 517,75 USD 21.05.2027 VY57S8 Siemens AG 10,00% 216,28 EUR 17.09.2027 BD1692 SAP SE 15,25% 120,00 EUR 17.12.2027

Stand: 23.10.2026 16:22 Uhr; Währung: EUR

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