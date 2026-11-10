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Commerzbank AG – Kursgewinne zum Wochenstart

In eigener Sache

Nach einem zuletzt volatilen Verlauf ist es für die Aktie der Commerzbank gestern deutlich nach oben gegangen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Commerzbank AG-7-Monats-Chart Stand: 10.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Aktie der Commerzbank war im Oktober kurzzeitig unter die 200-Tage-Linie gefallen, ehe eine Gegenreaktion auf die vorherige Korrektur einsetzte. Rund um die Berichterstattung zum dritten Quartal (die Zahlen wurden am vergangenen Donnerstag veröffentlicht) folgten zuletzt höhere Kursschwankungen, wobei sich gestern mit einem Tagesgewinn von 3,9% eine klar bullishe Tendenz zeigte. Für einen Sprung über die runde 40-Euro-Marke reichte die Kraft allerdings noch nicht.

Ausblick: Im Chart der Commerzbank-Aktie lässt sich jetzt eine kleine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) erkennen, die auf einen möglichen Boden hindeuten könnte. Das Long-Szenario: Um nun neue Impulse auf der Oberseite auszulösen, müssten die Kurse neben dem kurzfristigen GD50 (aktuell bei 39,71 EUR) und der 40-Euro-Marke auch das bisherige November-Top vom vergangenen Mittwoch bei 40,39 EUR überbieten. Zudem sollte es über das Zwischentief vom 18. September hinausgehen, das bei 40,51 EUR einen Widerstand bildet. Danach würde die September-Abwärtstrendgerade (derzeit bei 41,47 EUR) in den Fokus rücken, bevor sich Platz für einen Anstieg bis zum Top vom 29. September (42,92 EUR) oder bis zum aktuellen Jahreshoch vom 16. September (43,37 EUR) eröffnen könnte. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite richten sich die Blicke hingegen zunächst auf die mittelfristige Trendlinie (39,06 EUR), die gestern überboten wurde. Darunter sollte auf die Nackenlinie der kleinen inversen SKS im Bereich von 38,50 EUR geachtet werden, ehe ein erneuter Rücksetzer an den GD200 (36,82 EUR) denkbar wäre. Geht dieser Halt per Tagesschluss verloren, wäre die nächste Unterstützung auf dem Niveau des Oktober-Tiefs bei 35,59 EUR zu finden.

Commerzbank AG-5-Jahres-Chart Stand: 10.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 10.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 3,90% 5 Tage 4,50% 20 Tage 4,14% 52 Wochen 17,07% im November 5,08% im Jahr 2026 9,97% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 43,37 Abstand zum 52-Wochenhoch -8,46% 52-Wochentief 29,32 Abstand zum 52-Wochentief 35,40% Allzeithoch 284,64 Abstand zum Allzeithoch -86,05% Trend 200-Tage-Linie 36,82 Abstand 200-Tage-Linie 7,84% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 39,06 Abstand 100-Tage-Linie 1,64% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 39,71 Abstand 50-Tage-Linie -0,03% Status (kurzfristig) abwärts Commerzbank AG-Trend-Chart Stand 10.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants