Daimler  Zahlen besser als erwartet

Der Stuttgarter Autobauer Daimler überraschte Donnerstagabend mit vorläufig besseren Quartalszahlen, als zuvor erwartet worden war. Trotz eines schwachen Marktumfeldes präsentieren sich die Wertpapiere vergleichsweise fest und versuchen sich gegen den Abwärtstrend zu stemmen.

Nach vorläufigen Aussagen des Konzerns lag das operative Ergebnis um mehr als ein Fünftel über den Erwartungen. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) lag im vergangenen Jahr bei 6,6 Mrd. Euro. Beobachter hatten dem Konzern im Schnitt nur gut 5,2 Mrd. Euro zugetraut. Vor allem das Geschäft mit Pkw und Vans entwickelte sich deutlich besser als erwartet. Dabei hatte Daimler noch mit knapp 1,9 Mrd. Euro Sonderbelastungen aus dem Konzernumbau zu verkraften. Das vollständige Zahlenwerk für 2020 wird Daimler am 18. Februar 2021 veröffentlichen. Erst dann will der Autobauer eine konkrete Prognose für das laufende Jahr abgeben.

Technisch gesehen ist das Papier von Daimler jedoch eindeutig zwischen den Kursmarken von 53,50 und 60,00 Euro seit Wochen eingekeilt. Erst eine nachhaltige Auflösung dieser volatilen Seitwärtsspanne dürfte das im November aufgestellte Kaufsignal weiter umsetzen und zu mittelfristigen Gewinnen führen. Daher müssen sich Käufer noch einmal mehr ins Zeug legen, damit der seit Mitte März anhaltende Aufwärtstrend weiter umgesetzt werden kann.

Aktie derzeit noch eingekeilt

Unter technischen Aspekten wird eine Fortsetzung des seit Mitte März anhaltenden Aufwärtstrends erst oberhalb von 60,00 Euro wahrscheinlich. In einem derartigen Szenario ließen sich dann für die kommenden Wochen weitere Zugewinne an 68,64 und womöglich noch die Höchststände aus Anfang 2018 bei 76,48 Euro ableiten. Ein Verbleib in der aktuellen Handelsspanne ist dagegen neutral zu bewerten. Nur tiefer als 53,50 Euro sollte es möglichst nicht mehr gehen, in diesem Fall würde nämlich der aktuelle Aufwärtstrend in Gefahr geraten, auch ein Wiedereintritt in den vorherigen und langfristigen Abwärtstrend könnte dann bevorstehen. Dies wäre jedoch ein stark bärisches Signal und könnte für Verluste sogar bis auf 40,31 Euro sorgen.

Widerstände: 60,00; 61,31; 63,63; 65,00; 68,24; 69,77 Euro

Unterstützungen: 55,61; 53,50; 52,53; 50,00; 47,92; 45,00 Euro

Daimler in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.12.2019 – 29.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007100000

Daimler in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.01.2016 – 29.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007100000

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf Daimler für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Daimler HR35M7 1,21 46,752917 4,87 Open End Daimler HR3JSD 0,55 53,252503 10,57 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.01.2020; 10:13 Uhr

Turbo Bear Open End auf Daimler für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Daimler HR3QT2 1,23 70,558183 4,87 Open End Daimler HR3H7E 0,57 64,048767 10,56 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.01.2020; 10:15 Uhr

