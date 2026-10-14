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DAX – 100-Tage-Linie als Widerstand

Nach zwei starken Sitzungen hat der DAX die zwischenzeitlichen Tagesgewinne gestern wieder aus der Hand gegeben.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 14.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Während der deutsche Leitindex sowohl am Freitag als auch am Montag deutlich zugelegt hatte, stand am gestrigen Dienstag schlussendlich ein kleines Minus zu Buche. Dabei waren die Notierungen zunächst fester in die Sitzung gestartet und noch vor dem Mittag bis auf das Tageshoch bei 25.453 gestiegen. Damit konnte der DAX kurzzeitig sogar den mittelfristigen GD100 überbieten, fiel wenig später aber wieder unter die Trendlinie und am Nachmittag auch in die Verlustzone zurück.

Ausblick: Bedingt durch den gestrigen Kursverlauf – letztlich ging der DAX bei 25.260 (-0,1%) aus dem Handel – ist der kurzfristige Abwärtstrendkanal im Chart weiterhin intakt. Das Long-Szenario: Kann sich der deutsche Leitindex zur Wochenmitte wieder nach oben orientieren, sollte es jetzt per Tagesschluss über die mittelfristige 100-Tage-Linie (aktuell bei 25.416) und über die September-Abwärtstrendgerade gehen. Zur Bestätigung müsste anschließend auch das Januar-Top bei 25.508 überboten werden, bevor der kurzfristige GD50 (25.766) und das Verlaufshoch vom 6. Juli (25.900) in den Fokus rücken würden. Oberhalb von 26.000 Punkten könnte schließlich über einen Sprint an das Zwischenhoch vom 4. September bei 26.168 nachgedacht werden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist die erste Haltestelle weiterhin am September-Tief bei 25.164 zu finden. Darunter sollte die 25.000er-Marke stützend wirken, ehe ein erneuter Test der 200-Tage-Linie (24.866) einkalkuliert werden müsste. Unterhalb des Juli-Tiefs bei 24.651 und der unteren Trendkanalbegrenzung könnte das Gap vom 12. Juni bei 24.210 geschlossen werden. Etwas tiefer würden sich das Juni-Tief (24.044) und die 24.000er-Schwelle als Haltezone anbieten.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 14.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 14.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -0,07% 5 Tage -0,74% 20 Tage -0,56% 52 Wochen 4,22% im Oktober 0,24% im Jahr 2026 3,14% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 26.618,74 Abstand zum 52-Wochenhoch -5,10% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 15,53% Allzeithoch 26.618,74 Abstand zum Allzeithoch -5,10% Trend 200-Tage-Linie 24.866,39 Abstand 200-Tage-Linie 1,58% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.415,93 Abstand 100-Tage-Linie -0,61% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 25.766,16 Abstand 50-Tage-Linie -1,96% Status (kurzfristig) abwärts DAX-Trend-Chart Stand 14.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants