DAX26.208 +0,8%Est506.474 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2400 +1,8%Nas25.914 +2,1%Bitcoin55.239 +0,2%Euro1,1508 ±-0,0%Öl85,05 +1,5%Gold4.063 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekorden -- Asiens Börsen uneins -- Zalando engt EBIT-Ziel ein -- Lufthansa kassiert Ausblick-- Microsoft, Palantir, Continental, ON Semi, RENK, Snap, Daimler Truck im Fokus
Top News
Bayer übertrifft Gewinnerwartungen - Agrarsparte überzeugt: Aktie steigt Bayer übertrifft Gewinnerwartungen - Agrarsparte überzeugt: Aktie steigt
Ausblick: Infineon legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Infineon legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DAX - 26.000 Punkte geknackt!

04.08.26 10:23 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.