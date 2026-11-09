DAX – 26.000 Punkte wieder unterboten
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Der DAX hat seine Korrektur am Freitag intensiviert und ist mit einem Tagesminus von 19 wieder unter die 26000er Marke gefallen
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DAX – 26.000 Punkte wieder unterboten
Montag, 9. November 2026
Der DAX hat seine Korrektur am Freitag intensiviert und ist mit einem Tagesminus von 1,9% wieder unter die 26.000er-Marke gefallen.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Donnerstag noch auf ein neues Rekordhoch gestiegen war, setzte anschließend eine Abwärtsbewegung ein. Dabei sackten die Notierungen am Freitag bereits zur Eröffnung (25.919) per Gap-down unter die 26.000er-Schwelle ab, die mit dem Tageshoch bei 26.062 nur kurzzeitig zurückerobert werden konnte. Im Anschluss drehten die Kurse aber wieder nach unten ab und fielen auf das Tages- und neue Monatstief bei 25.618 zurück, ehe die Sitzung bei 25.820 geschlossen wurde.
Ausblick: Nachdem der DAX die gesamten Gewinne der ersten Novemberwoche wieder aus der Hand gegeben hat, muss der Ausflug auf das neue Allzeithoch zunächst als Fehlausbruch gewertet werden. Das Short-Szenario: Geht die Korrektur zum Wochenauftakt in die nächste Runde, könnte es jetzt zu einem Test des mittelfristigen GD100 (aktuell bei 25.569) kommen, der zusammen mit der kurzfristigen 50-Tage-Linie (25.556) und dem Januar-Top (25.508) eine wichtige Auffangzone bildet. Verlieren die Kurse diesen Halt, wären weitere Abgaben bis in den Bereich des September-Tiefs (25.164) möglich. Darunter würde die 25.000er-Marke mit dem langfristigen GD200 (24.925) in den Fokus rücken. Das Long-Szenario: Setzen die Notierungen indes zu einer Gegenreaktion an, würden sich die Blicke zuerst auf das Top vom 6. Juli (25.900) und auf die 26.000er-Barriere richten. Darüber wären die nächsten Hürden am Oktober-Top (26.106) bzw. am Hoch vom 4. September (26.168) zu finden, ehe es über die 26.400er-Marke gehen müsste. Danach könnte es zu einer Erholung bis zum Top vom 28. August (26.619) bzw. bis zum neuen Allzeithoch kommen.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UJ50GW
|22.673,17
|8,56
|Open End Turbo Call
|WA15MY
|23.650,69
|12,69
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|WB1HP3
|28.670,08
|8,56
|Open End Turbo Put
|WB1WW2
|27.693,88
|12,67
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|-1,92%
|5 Tage
|0,01%
|20 Tage
|2,92%
|52 Wochen
|9,55%
|im November
|0,01%
|im Jahr 2026
|5,43%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|26.692,90
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-3,27%
|52-Wochentief
|21.863,81
|Abstand zum 52-Wochentief
|18,10%
|Allzeithoch
|26.692,90
|Abstand zum Allzeithoch
|-3,27%
|Trend
|200-Tage-Linie
|24.925,07
|Abstand 200-Tage-Linie
|3,59%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|25.568,69
|Abstand 100-Tage-Linie
|0,98%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|25.555,61
|Abstand 50-Tage-Linie
|1,04%
|Status (kurzfristig)
|aufwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.