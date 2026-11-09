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DAX – 26.000 Punkte wieder unterboten

In eigener Sache

Der DAX hat seine Korrektur am Freitag intensiviert und ist mit einem Tagesminus von 1,9% wieder unter die 26.000er-Marke gefallen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 09.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Donnerstag noch auf ein neues Rekordhoch gestiegen war, setzte anschließend eine Abwärtsbewegung ein. Dabei sackten die Notierungen am Freitag bereits zur Eröffnung (25.919) per Gap-down unter die 26.000er-Schwelle ab, die mit dem Tageshoch bei 26.062 nur kurzzeitig zurückerobert werden konnte. Im Anschluss drehten die Kurse aber wieder nach unten ab und fielen auf das Tages- und neue Monatstief bei 25.618 zurück, ehe die Sitzung bei 25.820 geschlossen wurde.

Ausblick: Nachdem der DAX die gesamten Gewinne der ersten Novemberwoche wieder aus der Hand gegeben hat, muss der Ausflug auf das neue Allzeithoch zunächst als Fehlausbruch gewertet werden. Das Short-Szenario: Geht die Korrektur zum Wochenauftakt in die nächste Runde, könnte es jetzt zu einem Test des mittelfristigen GD100 (aktuell bei 25.569) kommen, der zusammen mit der kurzfristigen 50-Tage-Linie (25.556) und dem Januar-Top (25.508) eine wichtige Auffangzone bildet. Verlieren die Kurse diesen Halt, wären weitere Abgaben bis in den Bereich des September-Tiefs (25.164) möglich. Darunter würde die 25.000er-Marke mit dem langfristigen GD200 (24.925) in den Fokus rücken. Das Long-Szenario: Setzen die Notierungen indes zu einer Gegenreaktion an, würden sich die Blicke zuerst auf das Top vom 6. Juli (25.900) und auf die 26.000er-Barriere richten. Darüber wären die nächsten Hürden am Oktober-Top (26.106) bzw. am Hoch vom 4. September (26.168) zu finden, ehe es über die 26.400er-Marke gehen müsste. Danach könnte es zu einer Erholung bis zum Top vom 28. August (26.619) bzw. bis zum neuen Allzeithoch kommen.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 09.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 09.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -1,92% 5 Tage 0,01% 20 Tage 2,92% 52 Wochen 9,55% im November 0,01% im Jahr 2026 5,43% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 26.692,90 Abstand zum 52-Wochenhoch -3,27% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 18,10% Allzeithoch 26.692,90 Abstand zum Allzeithoch -3,27% Trend 200-Tage-Linie 24.925,07 Abstand 200-Tage-Linie 3,59% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.568,69 Abstand 100-Tage-Linie 0,98% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 25.555,61 Abstand 50-Tage-Linie 1,04% Status (kurzfristig) aufwärts DAX-Trend-Chart Stand 09.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants