DAX  Alle Augen auf die EZB

Erneut versuchte sich der DAX® im gestrigen Handel an einem Erholungsmove. Am letzten Handelstag der Woche hadert der Leitindex nun jedoch erneut am entscheidenden Widerstand. Dabei handelt es sich um das kumulative Widerstandslevel bei 14.160 Punkte. Neben dem EMA50 auf Stundenbasis verläuft hier ein Horizontalwiderstand. Zusätzlich gilt die Abwärtstrendlinie weiterhin als deckelnde Hürde. Somit bedarf es einen Anstieg über 14.