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DAX - Altbekannte Marken und ein Silberstreif

Jörg Scherer

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DAX 40
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Altbekannte Marken und ein Silberstreif

Der DAX® musste gestern zunächst die erwarteten Kursverluste hinnehmen, zeigte dann aber ein starkes Comeback. Kurzfristig bleibt es bei den Schlüsselmarken in Form der horizontalen Barrieren bei 25.500 Punkten sowie dem Bewegungshoch vom 6. Oktober bei 25.522 Punkten. Ein Spurt über dieses Level würde einen kleinen Doppelboden vervollständigen. Deshalb dürfte ein Befreiungsschlag vermutlich für den Startschuss für ein versöhnliches Jahresende sorgen. Rein rechnerisch zieht eine erfolgreiche Bodenbildung ein Anschlusspotenzial von 700 Punkten nach sich. Kernunterstützung auf der Unterseite bleibt indes die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.873 Punkten). Dank der gestrigen Erholung am Nachmittag entsteht zudem ein „bullish engulfing“ – ein konstruktives Kerzenmuster. Diese Entwicklung besitzt sogar noch weitere Implikationen: Mit Blick auf den letzten Handelstag der Woche steigt damit die Wahrscheinlichkeit auf ein Ende der jüngsten Durststrecke. Zuletzt musste der DAX® sechs Verlustwochen in Folge einstecken. Bei einem Wochenschlusskurs oberhalb der Marke von 25.207 Punkten wäre dieser Negativlauf durchbrochen.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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