DAX - Ausbruch in Gefahr
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Der DAX® ist mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Damit testen die deutschen „blue chips“ die Ausbruchsmarken bei 26.574/26.619/26.693 Punkten zurück. Die beschriebene Zone definiert gleichzeitig den Nackenbereich einer klassischen „Tasse-Henkel“-Formation. Solange es also bei dem beschriebenen Pullback bleibt, hat auch der trendfolgende Charakter des Musters Bestand. Rein rechnerisch ergibt sich ein Anschlusspotenzial von 1.800 Punkten, sodass das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei 27.002 Punkten keineswegs das Ende der Fahnenstange markieren muss. Doch das Aktienbarometer beschreitet aktuell einen schmalen Grat. Ein nachhaltiges Rebreak der o. g. Ausbruchsmarken gilt es, unbedingt zu verhindern. Da der DAX® heute erneut schwächer eröffnen dürfte, ist der „breakout“ der vergangenen Woche in Gefahr. Auf der Unterseite bilden die Aufwärtskurslücke vom 10. November (26.347 zu 26.276 Punkte) bzw. die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.621 Punkten) weitere nennenswerte Unterstützungen. Einen Fehlausbruch sollten die deutschen Standardwerte unbedingt vermeiden.
DAX® (Daily)
5-Jahreschart DAX®
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de