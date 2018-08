DAX  Ausbruchschance verspielt?

Der DAX® konnte auch am Freitagnachmittag die jüngste Handelsspanne nicht auf Stundenschlusskursbasis verlassen. Und das obwohl es eine Steilvorlage aus Übersee gab: S&P500 und der Nasdaq Composite kletterten auf neu Allzeithochs. Vor dem Wochenende wollte sich da offenbar niemand mehr aus dem Fenster lehnen in Frankfurt. Heute Vormittag kann sich das deutsche Börsenbarometer dann allerdings der generell bullischen Stimmung nicht entziehen und löst die Handelsspanne gen Norden hin auf.



Der Index klettert kurz nach der Eröffnung deutlich an und steigt bis auf 12.500 Punkte, wird aber an dieser Marke am Vormittag relativ rüde wieder in die Schranken verwiesen und fällt zügig um gut 70 Punkte.

Der Rücksetzer findet aktuell Unterstützung im Bereich der Vorwochenhochs bei 12.430/45 Punkten. Wird diese Unterstützung unterboten droht ein schnelles Schließen der heutigen Aufwärtskurslücke und ein direkter Durchmarsch Richtung 12.350 Punkte und tiefer.

Hält die angesprochene Unterstützung im Bereich der Vorwochenhochs bei 12.430/45 Punkten haben die Bullen noch eine Chance für einen erneuten Versuch, die 12.500er Marke zu überwinden. Die Zeit läuft aber langsam ab.

DAX® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 07.08.2018 –27.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2013 –27.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus! Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HX1JTK 24,42 9.975 5,02 28.09.2018 DAX® Index HX1JVD 8,93 11.525 13,39 28.09.2018 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 27.08.2018; 10:42 Uhr Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HW9UYF 8,56 13.241 15,23 28.09.2018 DAX® Index HX1JPG 16,90 14.075 7,52 28.09.2018 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 27.08.2018; 10:42 Uhr

Autor: Henry Philippson