DAX  Bullische Konsolidierung?

FACEBOOK EMAIL

Der DAX® zeigt sich zu Beginn der Verfallswoche bislang wenig bewegungsfreudig und tendiert am Montagvormittag seitwärts in einer vergleichsweise engen Bewegungsspanne um die 12.100er Marke. Im Stundenchart lässt sich die Konsolidierungsbewegung der vergangenen Handelstage tendenziell als bullische Flaggenformation klassifizieren. Diese könnte in den kommenden Handelstagen gen Norden hin aufgelöst werden und für einen neuen Rallyschub sorgen.