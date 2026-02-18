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DAX - Diese Marken sollten sie kennen!

15.06.26 08:50 Uhr

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Auf Basis der Haltezone aus der 50- und der 200 Tage-Linie (akt. bei 24.362/24.182 Punkten) kam es beim DAX® zum Wochenabschluss am vergangenen Freitag zu der erwarteten Aufwärtsreaktion. Die deutschen Standardwerte haben dabei eine Kurslücke bei 24.328/24.422 Punkten gerissen, welche die kurzfristigen Ambitionen der Bullen unterstreicht. Unter dem Strich wächst damit die Hoffnung, dass die korrektive Phase seit dem Hoch vom 25. Mai (25.438 Punkte) mit dem jüngsten Bewegungstiefs (24.044 Punkte) ihr Ende gefunden hat. Das untere Bollinger Band (akt. bei 24.097 Punkten) unterstreicht die Bedeutung des eingangs beschriebenen Rückzugsbereichs noch zusätzlich. Weiterhin gilt es diese Bastion nicht zu verletzen. Auf der Oberseite fallen andererseits die Hochpunkte bei rund 25.500 Punkten ins Auge. Seit Mitte Januar hat der DAX® hier immer wieder wichtige Hochpunkte ausgeprägt. Selbst der Monatschart spiegelt die Bedeutung dieser Hürden inzwischen wider. Um die korrektive Phase seit Januar zu beenden und ein neues Aufwärtsmomentum zu entfachen, müsste das Aktienbarometer deshalb diesen „Deckel“ lüften. Zwischen diesen Leitplanken bleibt der DAX® eher eine Spielwiese für kurzfristige Traderinnen und Trader.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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