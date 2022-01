DAX  Ein wenig übertrieben?

Folgen FACEBOOK

Der DAX® startet heute mit einer größeren Abwärtskurslücke in den Handel und rutscht kurz nach der Eröffnung zeitweise bis in die Nähe der psychologisch wichtigen 16.000er Marke bevor am Vormittag eine Erholung einsetzt. Grund für die Abgaben zum Handelsstart waren schwache Vorgaben von der Wall Street die nach den Sitzungsprotokollen des jüngsten Fed-Meetings gestern Abend deutlich nachgab.