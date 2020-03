DAX  Erholung gestartet

GO

Heute im Fokus

Erholung nach Corona-Crash: DAX im Plus -- Börsen in Fernost stabilisierten sich -- Infineon: US-Genehmigung für Cypress-Übernahme -- Deutsche Post erhöht Dividende -- Lufthansa, VW im Fokus

Trump stellt wirtschaftliche Maßnahmen wegen Coronavirus in Aussicht. Uniper hebt nach Sprung in die Gewinnzone die Dividende an. Klöckner erwartet nach Verlusten wieder bessere Ergebnisse 2020. Symrise wächst 2019 wie erwartet. Schaeffler wagt nach Gewinneinbruch nur vorsichtige Prognose für 2020.