Der DAX® startete heute Vormittag schwächer in den Handel und gab bereits in der ersten Handelsstunde kräftig nach. Am späten Vormittag fiel der Index dann unter die Marke von 12.250 Punkten zurück. Das gestrige Aufwärtsgap wurde heute Vormittag wieder geschlossen, aber das scheint wohl offenbar nicht das finale Ziel der Bären gewesen zu sein: