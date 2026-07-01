DAX24.945 -0,8%Est506.264 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 -0,9%Nas25.691 -0,6%Bitcoin57.244 -1,1%Euro1,1425 +0,1%Öl97,65 +3,8%Gold4.109 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX unter 25.000 Punkten -- Asiens Börsen fester -- Alphabet steigert Gewinn und Umsatz -- TeamViewer, SpaceX, Intel, TI, STMicro, Tesla, ServiceNow, IBM im Fokus
Top News
Aktien von Intel und AMD im Blick: China-Verträge treiben Serverchip-Preise auf Rekordniveau Aktien von Intel und AMD im Blick: China-Verträge treiben Serverchip-Preise auf Rekordniveau
Meta-Aktie nähert sich zeitweise 700-US-Dollar-Marke: Steht ein Aktiensplit bevor? Meta-Aktie nähert sich zeitweise 700-US-Dollar-Marke: Steht ein Aktiensplit bevor?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DAX - Erster Anlauf am Widerstand abgeprallt

23.07.26 08:50 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.945,5 PKT -209,9 PKT -0,83%
Charts|News|Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

HSBC Daily Trading

Erster Anlauf am Widerstand abgeprallt

Wie schon am Dienstag ist der DAX® auch gestern wieder um 0,7 Prozent gestiegen. Die konstruktive Ausgangslage sorgte von Beginn an für eine positive Tendenz. Schon zur Mittagszeit testeten die deutschen Standardwerte das Zwischenhoch der jüngsten Abwärtsbewegung bei 25.205 Punkten. Im Hoch wurden 25.271 Punkte erreicht, der Schlusskurs lag aber knapp 100 Punkte darunter. Damit ist zunächst ein klassischer Fehlausbruch an diesem ersten Widerstand sowie ein Pullback an der gebrochenen Aufwärtstrendlinie zu konstatieren. Für einen nachhaltigen Durchbruch im ersten Anlauf hat es also nicht gereicht. Das könnte kurzfristig Gewinnmitnahmen nach sich ziehen. Die tendenziell zunehmende Dynamik des Kursaufschwungs deutet aber darauf hin, dass die Bullen zeitnah einen zweiten Versuch starten dürften. Darüber wartet dann mit dem gestern noch gemiedenen offenen Abwärtsgap (25.465 zu 25.280 Punkte) sowie den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten des laufenden Jahres bei rund 25.500 Punkten bereits die nächste massive Widerstandszone. Um das kurzfristig verbesserte Chartbild nicht zu zerstören, sollte der Index das erste Korrekturtief bei 24.830 Punkten möglichst nicht mehr unterschreiten.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: stock3²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Mehr zum Thema DAX 40

09:28Warten auf EZB-Zinsentscheid: DAX rutscht unter 25.000-Punkte-Marke
09:27DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter
09:23Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gerät vor EZB-Zinsentscheid unter Druck
09:18US-Gesetz: Verkaufsverbot könnte auch Mercedes treffen
09:08EASA lässt sieben Airbus A320neo und A321neo überprüfen
08:50DAX: Abprall an der Trendlinie – Können die Bullen jetzt nachlegen?
08:50DAX: Abprall an der Trendlinie – Können die Bullen jetzt nachlegen?
08:50DAX - Erster Anlauf am Widerstand abgeprallt
mehr