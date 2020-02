DAX  Es kehrt Ruhe ein

Der DAX® startete gestern schwach in den Handel und pendelte sich seitwärts ein. Heute springt er zur Eröffnung nach oben und pendelt sich wiederum in enger Handelsspanne seitwärts ein. Die Bewegungen seit gestern finden korrektiv in der neutralen Range oberhalb der alten Allzeithochs bei 13.597 – 13.640 Punkten und der Pullbacklinien auf der Oberseite statt. Das kurzfristige Chartbild ist neutral zu werten.