DAX  Freitagstief hat bislang gehalten

Folgen FACEBOOK EMAIL DRUCKEN

Der DAX® konnte sich am Freitag nicht mehr wirklich erholen und zeigt sich bislang auch zu Wochenbeginn eher schwach auf der Brust. Allerdings konnten die Bullen am Vormittag das Tagestief vom vergangenen Freitag verteidigen. Ein besser als erwartet ausgefallener ifo-Geschäftsklimaindex kam da gerade recht. So lange der wichtige horizontale Unterstützungsbereich um 12.