Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX startet deutlich fester in den Handelstag und gewinnt rund 1,7 Prozent. Der EuroStoxx 50 kann dieses Tempo nicht mitgehen und notiert leicht im Minus. An den US-Börsen deuten die Futures auf einen freundlichen Handelsverlauf hin: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 legen vorbörslich zu. Unterstützung kommt auch aus Asien, wo der Nikkei 225 den Handelstag mit Gewinnen beendet hat.

Makroökonomischer Überblick

Der Euro bewegt sich am Donnerstag nur wenig und notiert bei knapp 1,10 US-Dollar. Im Fokus stehen weiterhin die Zinserwartungen in den USA. Obwohl die Kernrate des von der US-Notenbank bevorzugten Inflationsmaßes PCE oberhalb von drei Prozent verharrt, sehen Marktteilnehmer derzeit keinen Anlass für aggressivere Zinsschritte. Eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember gilt weiterhin als wahrscheinlich. Da in den USA aufgrund des Thanksgiving-Feiertags keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht werden, dürfte der Handel am Devisenmarkt vergleichsweise ruhig verlaufen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Siemens rücken nach einem starken Schlussquartal in den Fokus. Besonders positiv entwickelte sich zuletzt das Geschäft mit Rechenzentren, das erneut ein prozentual dreistelliges Wachstum verzeichnete. Zudem überraschte der Auftragseingang im Mobilitätsgeschäft positiv. Rückenwind liefern auch die angehobenen mittelfristigen Wachstumsziele. Die Kombination aus Infrastruktur-, Digitalisierungs- und Rechenzentrumsprojekten sorgt weiterhin für eine hohe Nachfrage nach Lösungen des Technologiekonzerns.

Hochtief können sich nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Wochen erholen. Der Baukonzern war zuvor bis auf das niedrigste Niveau seit Ende 2025 gefallen, nachdem die Aktie im Sommer noch von der Euphorie rund um den Ausbau von KI-Rechenzentren profitiert hatte. Anleger setzen nun darauf, dass die hohe Nachfrage nach digitaler Infrastruktur auch in den kommenden Jahren anhält. Zusätzlich sorgt das Vertrauen in die langfristige Profitabilität des Geschäftsbereichs für neue Kaufimpulse.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UN866F 17,64 17,65 Punkte 14,06 Open End S&P 500® Bull HD0S9K 16,77 16,78 USD 3,91 Open End Alphabet Inc. Class A Bull UG7SXQ 6,17 6,27 USD 3,99 Open End X-DAX® Bear UN8R3U 50,39 50,40 Punkte 4,94 Open End Silber Bull UG524E 5,67 5,72 USD 6,52 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.11.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Nvidia Corp. Call UG1X0C 0,54 165,00 USD 8,51 16.12.2026 DAX® Call UG9YZ8 0,46 27000,00 Punkte 47,20 18.12.2026 Siemens Energy AG Call UN6NBR 0,77 155,00 EUR 4,91 16.06.2027 SAP SE Call UR1SQX 0,17 260,00 EUR 10,05 17.03.2027 Tesla Inc. Call UG1X28 0,73 420,00 USD 12,82 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.11.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nasdaq-100® Long UN8QD7 4,24 19539,786729 Punkte 4 Open End DAX® Long HD6SGF 8,31 20588,508542 Punkte 6 Open End DAX® Long UR4M56 8,28 19765,049413 Punkte 5 Open End TSMC Long UN4JFJ 2,43 256,820303 USD 4 Open End Vertiv Holdings Co Long UN8ACA 0,38 115,611507 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.11.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.