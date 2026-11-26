DAX freundlich, Rechenzentren bei Siemens und Hochtief im Fokus
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Der DAX startet deutlich fester in den Handelstag und gewinnt rund 1,7 Prozent. Der EuroStoxx 50 kann dieses Tempo nicht mitgehen und notiert leicht im Minus. An den US-Börsen deuten die Futures auf einen freundlichen Handelsverlauf hin: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 legen vorbörslich zu. Unterstützung kommt auch aus Asien, wo der Nikkei 225 den Handelstag mit Gewinnen beendet hat.
Makroökonomischer Überblick
Der Euro bewegt sich am Donnerstag nur wenig und notiert bei knapp 1,10 US-Dollar. Im Fokus stehen weiterhin die Zinserwartungen in den USA. Obwohl die Kernrate des von der US-Notenbank bevorzugten Inflationsmaßes PCE oberhalb von drei Prozent verharrt, sehen Marktteilnehmer derzeit keinen Anlass für aggressivere Zinsschritte. Eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember gilt weiterhin als wahrscheinlich. Da in den USA aufgrund des Thanksgiving-Feiertags keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht werden, dürfte der Handel am Devisenmarkt vergleichsweise ruhig verlaufen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Siemens rücken nach einem starken Schlussquartal in den Fokus. Besonders positiv entwickelte sich zuletzt das Geschäft mit Rechenzentren, das erneut ein prozentual dreistelliges Wachstum verzeichnete. Zudem überraschte der Auftragseingang im Mobilitätsgeschäft positiv. Rückenwind liefern auch die angehobenen mittelfristigen Wachstumsziele. Die Kombination aus Infrastruktur-, Digitalisierungs- und Rechenzentrumsprojekten sorgt weiterhin für eine hohe Nachfrage nach Lösungen des Technologiekonzerns.
Hochtief können sich nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Wochen erholen. Der Baukonzern war zuvor bis auf das niedrigste Niveau seit Ende 2025 gefallen, nachdem die Aktie im Sommer noch von der Euphorie rund um den Ausbau von KI-Rechenzentren profitiert hatte. Anleger setzen nun darauf, dass die hohe Nachfrage nach digitaler Infrastruktur auch in den kommenden Jahren anhält. Zusätzlich sorgt das Vertrauen in die langfristige Profitabilität des Geschäftsbereichs für neue Kaufimpulse.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UN866F
|17,64
|17,65 Punkte
|14,06
|Open End
|S&P 500®
|Bull
|HD0S9K
|16,77
|16,78 USD
|3,91
|Open End
|Alphabet Inc. Class A
|Bull
|UG7SXQ
|6,17
|6,27 USD
|3,99
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UN8R3U
|50,39
|50,40 Punkte
|4,94
|Open End
|Silber
|Bull
|UG524E
|5,67
|5,72 USD
|6,52
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.11.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Nvidia Corp.
|Call
|UG1X0C
|0,54
|165,00 USD
|8,51
|16.12.2026
|DAX®
|Call
|UG9YZ8
|0,46
|27000,00 Punkte
|47,20
|18.12.2026
|Siemens Energy AG
|Call
|UN6NBR
|0,77
|155,00 EUR
|4,91
|16.06.2027
|SAP SE
|Call
|UR1SQX
|0,17
|260,00 EUR
|10,05
|17.03.2027
|Tesla Inc.
|Call
|UG1X28
|0,73
|420,00 USD
|12,82
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.11.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Nasdaq-100®
|Long
|UN8QD7
|4,24
|19539,786729 Punkte
|4
|Open End
|DAX®
|Long
|HD6SGF
|8,31
|20588,508542 Punkte
|6
|Open End
|DAX®
|Long
|UR4M56
|8,28
|19765,049413 Punkte
|5
|Open End
|TSMC
|Long
|UN4JFJ
|2,43
|256,820303 USD
|4
|Open End
|Vertiv Holdings Co
|Long
|UN8ACA
|0,38
|115,611507 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.11.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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