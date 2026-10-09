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DAX – Gegenreaktion zum Wochenschluss?

In eigener Sache

Der DAX hat seine Verluste gestern um weitere 1,2% auf 24.807 ausgeweitet, konnte sich nachbörslich allerdings wieder über den GD200 schieben.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 09.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Der deutsche Leitindex stand auch am gestrigen Donnerstag unter Druck. Dabei rissen die Notierungen zur Eröffnung bei 24.885 das nächste Abwärts-Gap in den Chart (Vortagesschluss bei 25.104) und unterboten gleichzeitig die vielbeachtete 25.000er-Schwelle, die mit dem Tageshoch bei 24.997 auch nicht mehr zurückerobert werden konnte. Stattdessen sackten die Blue Chips auf ein neues Oktober-Tief bei 24.793 ab und fielen mit dem Endstand von 24.807 unter die langfristige 200-Tage-Linie zurück.

Ausblick: Nachbörslich konnte sich der DAX gestern Abend um rund 170 Punkte erholen, womit der GD200 zunächst wieder überboten wurde. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite richten sich die Blicke jetzt auf die 25.000er-Barriere und das gestrige Abwärts-Gap, das bei 25.104 wieder geschlossen wäre. Oberhalb des September-Tiefs (25.164) wäre dann ein Hochlauf an den mittelfristigen GD100 (25.414) bzw. an das Mai-Top bei 25.438 möglich, ehe das Januar-Top bei 25.508 überboten werden müsste. Die nächsten Hürden wären anschließend am GD50 (25.810) sowie am Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 zu finden. Das Short-Szenario: Wird der Wechsel in den formalen Abwärtstrend vor dem Wochenende mit weiteren Abgaben bestätigt, müsste unterhalb der 200-Tage-Linie (24.854) auf das Juli-Tief bei 24.651 und auf das Zwischentief vom 26. Juni bei 24.548 geachtet werden. Darunter würde das offene Gap vom 12. Juni in den Fokus rücken, das erst bei 24.210 geschlossen wäre. Eine Etage tiefer ließe sich eine zusätzliche Unterstützung am Juni-Tief (24.044) zusammen mit der 24.000er-Marke antragen.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 09.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 09.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -1,18% 5 Tage -0,53% 20 Tage -2,19% 52 Wochen 0,80% im Oktober -1,56% im Jahr 2026 1,29% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 26.618,74 Abstand zum 52-Wochenhoch -6,81% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 13,46% Allzeithoch 26.618,74 Abstand zum Allzeithoch -6,81% Trend 200-Tage-Linie 24.854,17 Abstand 200-Tage-Linie -0,19% Status (langfristig) abwärts 100-Tage-Linie 25.414,31 Abstand 100-Tage-Linie -2,39% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 25.810,32 Abstand 50-Tage-Linie -3,89% Status (kurzfristig) abwärts DAX-Trend-Chart Stand 09.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants