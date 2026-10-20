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DAX - Glättungslinien mit Signalfunktion

Jörg Scherer

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Werte in diesem Artikel
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DAX 40
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Glättungslinien mit Signalfunktion

Die Kursgewinne aus der Vorwoche hat der DAX® zu Wochenbeginn deutlich eingegrenzt. Damit verpufft (zunächst) das konstruktive Chartsignal in Form des Spurts über die horizontalen Barrieren bei 25.500 Punkten. Stattdessen markiert das Hoch vom vergangenen Freitag (25.694 Punkte) ein sog. „swing high“ – dazu später mehr. Übergeordnet notieren die deutschen Standardwerte damit auf dem Niveau von Mitte Januar. Mit anderen Worten: In den letzten Monaten pendelte das Aktienbarometer lediglich seitwärts. Nachhaltige Kursgewinne fallen indes zusehends schwerer, was sich auch in der flach verlaufenden 200-Tage-Linie (akt. bei 24.877 Punkten) widerspiegelt. Die meistbeachtete Glättungslinie definiert gleichzeitig ein wichtiges Risikolevel, welches es unbedingt zu verteidigen gilt. Doch auch die Option auf Ausprägung einer Bodenbildung haben wir noch nicht ganz aufgegeben. Das o. g. „swing high“ spielt dabei in Kombination mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.700 Punkten) eine entscheidende Rolle. Ein Spurt über diese Widerstandszone ist nötig, um dem DAX® eine Perspektive in Sachen Jahresendrally zu geben. Zwischen den beiden angeführten Durchschnitten ist dagegen weiterhin „stabile Seitenlage“ angesagt.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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