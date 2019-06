DAX  Hier ist eine Erholung fällig

FACEBOOK EMAIL

Der DAX® macht zu Wochenbeginn dort weiter, wo er am Freitag aufgehört hatte – mit Kursverlusten. Nach einer Abwärtskurslücke ging es am Vormittag zunächst in den unteren 11.600er Bereich, bevor im weiteren Verlauf eine Stabilisierung einsetzte. Mittlerweile wurde die Kurslücke zum XETRA-Schlusskurs fast schon wieder geschlossen.