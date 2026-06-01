DAX - Hin und her: 25.000er-Marke im Fokus
19.06.26 08:55 Uhr
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Hin und her: 25.000er-Marke im Fokus
Der DAX® bewegt sich in dieser Woche bislang auffällig eng um die psychologisch wichtige 25.000er-Marke. Auch gestern stand dieses Niveau erneut im Zentrum des Handels: Immerhin gelang den deutschen Standardwerten gestern mit 25.027 Punkten ein Schlusskurs oberhalb dieser Hürde. Technisch ist das ein kleines, aber nicht unwichtiges Signal: Schließlich werden damit die jüngsten beiden Aufwärtskurslücken (24.764/24.754 Punkte bzw. 24.422/24.328 Punkte) verteidigt. Letztlich fungieren solche offen gebliebenen Gaps nicht nur als erste Rückzugsbereiche, sondern unterstreichen auch die Ambitionen der Bullen. Obwohl die runde Kursmarken auch zum Wochenabschluss eine Rolle spielen dürfte, geht die Blickrichtung wieder stärker in Richtung der Barrieren bei 25.500 Punkten. Seit Januar hat das Aktienbarometer auf diesem Niveau mehrfach wichtige Hochpunkte ausgeprägt. In der Konsequenz entsteht aus Bullensicht hier der „ultimative Deckel“. Auf der Unterseite bilden dagegen die angeführten Kurslücken zwei erste Unterstützungen. Als langfristiger Taktgeber dient aber vor allem die Kombination aus dem unteren Bollinger Band und der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.249/24.201 Punkten).
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Der DAX® bewegt sich in dieser Woche bislang auffällig eng um die psychologisch wichtige 25.000er-Marke. Auch gestern stand dieses Niveau erneut im Zentrum des Handels: Immerhin gelang den deutschen Standardwerten gestern mit 25.027 Punkten ein Schlusskurs oberhalb dieser Hürde. Technisch ist das ein kleines, aber nicht unwichtiges Signal: Schließlich werden damit die jüngsten beiden Aufwärtskurslücken (24.764/24.754 Punkte bzw. 24.422/24.328 Punkte) verteidigt. Letztlich fungieren solche offen gebliebenen Gaps nicht nur als erste Rückzugsbereiche, sondern unterstreichen auch die Ambitionen der Bullen. Obwohl die runde Kursmarken auch zum Wochenabschluss eine Rolle spielen dürfte, geht die Blickrichtung wieder stärker in Richtung der Barrieren bei 25.500 Punkten. Seit Januar hat das Aktienbarometer auf diesem Niveau mehrfach wichtige Hochpunkte ausgeprägt. In der Konsequenz entsteht aus Bullensicht hier der „ultimative Deckel“. Auf der Unterseite bilden dagegen die angeführten Kurslücken zwei erste Unterstützungen. Als langfristiger Taktgeber dient aber vor allem die Kombination aus dem unteren Bollinger Band und der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.249/24.201 Punkten).
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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