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DAX im Plus, Anleger blicken auf kommende Berichtssaison

Sebastian Bleser

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DAX 40
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News | Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX startet mit fester in die neue Handelswoche. Auch der EuroStoxx 50 zeigt sich robust. Unterstützung kommt von den internationalen Märkten: Die Vorbörsen auf Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 signalisieren ebenfalls einen positiven Start. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handelstag im Plus.

In eigener Sache

Makroökonomischer Überblick

Am Rohstoffmarkt bleibt die Lage im Nahen Osten das beherrschende Thema. Die Ölpreise gaben zum Wochenauftakt zwar leicht nach, bewegen sich aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Auslöser der jüngsten Schwankungen waren Spekulationen über mögliche neue US-Militärschläge gegen den Iran sowie anschließende Signale aus Washington, die auf eine Fortsetzung diplomatischer Bemühungen hindeuten. Für Unsicherheit sorgen zudem die anhaltenden Spannungen rund um die Energieversorgung in der Region. Angriffe der Huthi-Miliz auf saudische Ziele und die fragile Sicherheitslage entlang wichtiger Transportrouten halten die geopolitische Risikoprämie am Ölmarkt hoch. Gleichzeitig verhindert die verbesserte Versorgungslage bislang einen weiteren kräftigen Preisanstieg.

Neben den geopolitischen Entwicklungen richtet sich der Blick der Anleger auf die beginnende Berichtssaison in den USA. Den Auftakt machen mehrere Großbanken. Im weiteren Wochenverlauf dürften vor allem die US-Inflationsdaten für neue Impulse sorgen, da sie Rückschlüsse auf den weiteren Kurs der Federal Reserve zulassen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Amazon rücken nach Berichten über mögliche Übernahmegespräche mit dem KI-Startup Decart in den Fokus. Das junge Technologieunternehmen entwickelt Lösungen, die das Training von KI-Modellen effizienter gestalten sollen. Ein möglicher Zukauf würde die Strategie des Konzerns unterstreichen, seine Position im boomenden Markt für Künstliche Intelligenz weiter auszubauen. Anleger bewerten insbesondere das Potenzial der Technologie für Cloud- und Rechenzentrumsanwendungen.

Auch Traton stehen im Blickpunkt der Investoren. Die Nutzfahrzeugholding konnte ihren Absatz im dritten Quartal spürbar steigern. Wesentlicher Treiber war das deutlich stärkere Geschäft in Nordamerika, wo sich die Nachfrage nach den Schwächen des Vorjahres erholt hat. Besonders die Marke International Motors profitierte von dieser Entwicklung. Die Zahlen werden als weiteres Signal gewertet, dass sich das Nutzfahrzeuggeschäft in wichtigen Märkten stabilisiert, auch wenn einzelne Konzernmarken weiterhin ein gemischtes Bild zeigen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
X-DAX® Bull UN8L6W 10,02 24225,358039 Punkte 24,94 Open End
Nasdaq-100® Bull UN6QPX 45,21 25889,928572 Punkte 6,10 Open End
DAX® Bull UN8DS1 8,77 24367,972398 Punkte 30,28 Open End
BYD Company Ltd. Bull UR06LE 2,29 6,312135 EUR 3,70 Open End
Gold Bull UN8PS3 5,60 4142,688164 USD 66,71 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.10.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
WTI Light Sweet Crude Oil Future 12/2026 Put UN8P5L 0,53 90,00 USD 6,85 17.11.2026
DAX® Put UR2B18 9,26 26000,00 Punkte 19,26 20.11.2026
McDonald’s Corp. Call UR39T7 2,25 230,00 USD 5,41 16.06.2027
Gold Call UR0729 35,80 4200,00 USD 6,17 16.06.2027
Nvidia Corp. Call UG138D 0,31 280,00 USD 11,30 13.01.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.10.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Infineon Technologies AG Long UR1SY3 0,84 54,362805 EUR 13 Open End
Amazon.com Inc. Long HD2RW4 9,41 175,095693 USD 3 Open End
Bayer AG Long HD0VV3 4,01 29,200376 EUR 3 Open End
Deutsche Telekom Ag Long UN9PPQ 2,38 21,183892 EUR 7 Open End
Nordex SE Long UN5J6B 2,86 26,582095 EUR 4 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.10.2026; 09:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

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Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

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