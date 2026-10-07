DAX im roten Bereich, Ölpreis zieht wieder an
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Der DAX startet mit Abschlägen in den Handelstag und folgt damit der schwächeren Tendenz an den internationalen Aktienmärkten. Auch der EuroStoxx 50 notiert leichter. An der Wall Street deuten die Vorbörsenindikationen ebenfalls auf einen verhaltenen Handelsauftakt hin, wobei Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 leicht nachgeben. In Asien überwog ebenfalls die Zurückhaltung. Der Nikkei 225 beendete den Handelstag mit einem Verlust.
Makroökonomischer Überblick
Am Rohstoffmarkt rücken die Ölpreise erneut in den Fokus. Nach dem Rücksetzer am Vortag haben die Notierungen für Brent-Rohöl wieder angezogen. Ausschlaggebend bleiben die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Trotz steigender Transportvolumina durch die Straße von Hormus häufen sich Berichte über Angriffe auf die Schifffahrt in der strategisch wichtigen Region.
Zusätzlich sorgen die weiterhin knappen Lagerbestände und eine angespannte Dieselversorgung für Aufmerksamkeit. Marktteilnehmer beobachten daher genau, ob die zunehmenden Exportmengen ausreichen, um mögliche Störungen der Lieferketten auszugleichen. Die Entwicklung am Energiemarkt bleibt damit ein wichtiger Faktor für Inflationserwartungen und die globale Konjunktur.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Porsche AG zählen zu den meistdiskutierten Werten des Tages. Der Sportwagenhersteller hat eine umfassende strategische Neuausrichtung vorgestellt, die den Fokus stärker auf Profitabilität und hochmargige Fahrzeuge legt. Geplant sind deutliche Einsparungen bei Entwicklung, Produktion und Verwaltung sowie eine Verschlankung der Organisation. Gleichzeitig soll der Anteil besonders renditestarker Modelle steigen. Anleger bewerten die Maßnahmen als Versuch, die Ertragskraft nach einer schwierigen Phase mit rückläufigen Absätzen und sinkenden Gewinnen nachhaltig zu stärken.
Auch Nordex rücken in den Blickpunkt. Der Windturbinenbauer konnte neue Aufträge in der Türkei mit einer Gesamtleistung von 389 Megawatt gewinnen. Neben der Lieferung und Errichtung der Anlagen umfasst das Paket auch mehrjährige Service- und Wartungsverträge. Die Aufträge unterstreichen die anhaltend robuste Nachfrage nach Windenergieprojekten und stärken die Visibilität für die kommenden Jahre. Insbesondere die langfristigen Serviceerlöse werden von Investoren als wichtiger Stabilitätsfaktor für das Geschäftsmodell bewertet.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG35NJ
|17,12
|26972,825513 Punkte
|14,88
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6WGM
|17,72
|23517,105216 Punkte
|14,29
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UN8DR4
|10,84
|24196,642445 Punkte
|23,42
|Open End
|Silber
|Bull
|UR18GZ
|4,10
|56,047549 USD
|12,86
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UR0VPS
|7,86
|30349,469667 Punkte
|34,78
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.10.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Nvidia Corp.
|Call
|UG1X11
|0,28
|280,00 USD
|13,48
|16.12.2026
|Micron Technology Inc.
|Call
|UN87G7
|11,44
|1200,00 USD
|3,92
|16.06.2027
|DAX®
|Call
|UR2RSX
|9,05
|26000,00 Punkte
|18,79
|13.11.2026
|Tesla Inc.
|Call
|UG2YR2
|3,44
|360,00 USD
|6,76
|16.12.2026
|Airbus SE
|Call
|UN4RAV
|1,81
|190,00 EUR
|5,63
|16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.10.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|UR2T4V
|7,57
|26297,202936 Punkte
|30
|Open End
|DAX®
|Short
|HD6SGB
|4,41
|38174,303745 Punkte
|2
|Open End
|IBM Corp.
|Long
|HD2V8Q
|7,39
|110,681073 USD
|2
|Open End
|Advanced Micro Devices Inc.
|Long
|HD2RVA
|18,60
|433,064096 USD
|3
|Open End
|DAX®
|Long
|HD6SGF
|9,60
|21211,200303 Punkte
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.10.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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