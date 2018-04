DAX  Intraday-Reversal

Hallo am Vormittag,

der DAX® konnte sich nach dem Kursrutsch vom gestrigen Vormittag bereits mit Beginn der US-Sitzung wieder deutlich erholen. Heute Vormittag setzt sich dieser Positivtrend weiter fort – das deutsche Börsenbarometer notiert am Vormittag mehr als 200 Punkte über dem XETRA-Schlusskurs von gestern und annähernd 400 Punkte oberhalb des gestrigen Tagestiefs.

Die gestern geäußerte Skepsis bezüglich des weiteren Abwärtspotenzials („…dennoch reagieren die US-Futures am Vormittag mit riesigen Abschlägen auf die Meldungen. Allerdings scheinen 40 Punkte Minus im e-Mini S&P-Future dann doch arg übertrieben. Hier muss in den kommenden Handelsstunden mit einer Relativierung gerechnet werden. Dementsprechend sollte sich auch das deutsche Börsenbarometer nach dem jüngsten 200-Punkte Rutsch erst einmal wieder erholen.“) war berechtigt, der Index konnte sich wie erwähnt wieder deutlich erholen.

Kurzfristig haben die Bullen sogar schon wieder ein wenig übertrieben: Mit Unterschreiten der 12.150er Marke sollte eine Abwärtskorrektur Richtung 12.050/80 Punkte starten, potenziell sogar nochmal bis auf 11.955 Punkte – das gestrige XETRA-Schlusskursniveau. Oberhalb dieser Marke (11.955 Punkte) bleiben Rücksetzer allerdings kaufenswert im Vorfeld des Morgen anstehenden US-Arbeitsmarktberichts, die Shortseite ist nach der gestrigen Bewegung nur etwas für risikobewusste kurzfristig orientierte Händler.

DAX® in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.03.2018 – 05.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 – 05.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HW9A8J 17,11 10.475 7,12 29.06.2018 DAX® Index HX06NH 23,34 9.850 5,21 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 04.04.2018; 10:27 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HX06R7 5,62 12.690 21,63 29.06.2018 DAX® Index HW9XTW 9,15 13.050 13,29 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 04.04.2018; 10:27 Uhr

Autor: Henry Philippson