DAX  Jeder bekommt sein Fett ab

Diese Handelswoche offenbart einmal mehr, was für ein „Irrenhaus“ die Börse sein kann. Als kurzfristiger Anleger und Trader wurde man gleich mehrfach an der Nase herumgeführt. Zunächst wurden die Käufer am Mittwoch in die Falle gelockt, jeder der den Ausbruch auf neue Jahres- und Allzeithochs als Einstiegschance gesehen hat, wurde mit dem anschließenden Abverkauf ausgestoppt.