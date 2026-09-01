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DAX - Kehrtwende zum Wochenauftakt

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DAX 40
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News | Analysen
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Kehrtwende zum Wochenauftakt

Das war ein scharfer „U-turn“ zu Wochenbeginn. Schließlich konnte der DAX® keineswegs vom neuen Allzeithoch vom Freitag (26.618 Punkten) profitieren. Vielmehr kam es bei den deutschen „blue chips“ gestern zu einer deutlichen Korrekturbewegung. Für den höchsten Monatsschlusskurs der DAX®-Geschichte (26.258 Punkte) hat es dennoch gereicht. Gleichzeitig ist heute der erste Handelstag im September. Unter saisonalen Gesichtspunkten steht letzterer im zweifelhaften Ruf, der schwächste Börsenmonat im Jahresverlauf zu sein. Die verschiedenen Signale sind also durchaus widersprüchlich. Dazu passt die besondere Konstellation bei den Bollinger Bändern: Zwischen oberem und unterem Band liegen gerade einmal noch 550 Punkten, d. h. die Begrenzungen dieses Volatilitätsindikators haben sich sehr stark zusammengezogen. In diesem Jahr lagen die Bollinger Bänder niemals dichter beieinander. Diese Situation bildete in der Vergangenheit oftmals den Nährboden für den nächsten Trendimpuls. Nach Norden, wenn die Hochs bei 26.574/26.618 Punkten überwunden werden bzw. auf der Unterseite, wenn die Haltezone bei 25.900 Punkten unterschritten wird.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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