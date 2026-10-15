DAX - Kerzen mahnen zur Vorsicht
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Der DAX® hat zuletzt zwei bemerkenswerte Tageskerzen ausgebildet: Zwei „shooting stars“ in Folge, d. h. zwei Kerzen mit markanten Dochten und einem kleinen Kerzenkörper. Damit zollen die deutschen Standardwerte der horizontalen Widerstandszone bei 25.500 Punkten Respekt. Dazu passt auch das jüngste Bewegungshoch bei 25.522 Punkten, dessen Überwinden wir zuletzt als Signalgeber für ein versöhnliches Jahresende angeführt hatten. Bei genauem Hinsehen verblieb die gestrige Handelsspanne zudem innerhalb des Pendants des Vortages, sodass ein klassischer Innenstab entsteht. Die Auflösung dieses besonderen charttechnischen Musters dürfte für die nächste Richtungsentscheidung sorgen – und zwar in beide Richtungen. Die Gefahren liegen dabei heute eher auf der Unterseite. Vor allem die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.870 Punkten) bildet hier eine massive Unterstützung. Stimmungstechnisch halten sich die Bullen (38,7 %) und die Bären (41,6 %) – gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) – in den USA in etwa die Waage. Beides sind hohe Werte, sodass das neutrale Lager (19,7 %) entsprechend schmal ausfällt. Diese klare Positionierung birgt Enttäuschungspotenzial.
DAX® (Daily)
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