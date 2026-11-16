DAX – Konsolidierung zum Wochenschluss
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Der DAX hat am Freitag die Kursgewinne der vorangegangenen Sitzungen konsolidiert und sich mit einem kleinen Minus ins Wochenende verabschiedet
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DAX – Konsolidierung zum Wochenschluss
Montag, 16. November 2026
Der DAX hat am Freitag die Kursgewinne der vorangegangenen Sitzungen konsolidiert und sich mit einem kleinen Minus ins Wochenende verabschiedet.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Donnerstag erstmals in der Geschichte über die 27.000er-Barriere gestiegen war, ließen es die Blue Chips zum Wochenausklang deutlich ruhiger angehen. Bei 26.697 gestartet, fielen die Notierungen erst auf das frühe Tagestief bei 26.678 Punkten, ehe ein Anstieg auf das Tageshoch bei 26.833 erfolgte. Im weiteren Verlauf tendierten die Kurse überwiegend seitwärts. Mit dem Endstand von 26.750 (-0,1%) brachte der DAX schließlich ein Wochenplus von 3,6% über die Ziellinie.
Ausblick: Der DAX hat in der vergangenen Woche einen wichtigen Widerstand überboten. Nun geht es darum, den Ausbruch zu bestätigen. Das Long-Szenario: Kann der Index zum Start in die dritte Novemberwoche weiter zulegen, müsste zuerst die 27.000er-Marke und das neue Allzeithoch bei 27.002 überwunden werden. Gelingt der Sprung auf neue historische Höchststände (wichtig: hier gilt der Tagesschluss), hätten die Kurse Platz für weitere Anstiege in Richtung 27.100 und 27.200 Punkten. Das Short-Szenario: Unterhalb des August-Tops bei 26.619 sollte dagegen auf die beiden offenen Kurslücken vom Mittwoch sowie Dienstag geachtet werden, die bei 26.347 bzw. 26.267 geschlossen werden könnten. Etwas tiefer bildet das Zwischenhoch vom 4. September (26.168) mit dem Oktober-Top (26.106) und der 26.000er-Schwelle eine Haltezone, bevor es um das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 gehen dürfte. Finden die Notierungen dort keinen Halt, müsste mit einem Test der 100-Tage-Linie (aktuell bei 25.652) und des kurzfristigen GD50 (25.609) gerechnet werden. Darunter würde sich das Januar-Top (25.508) als Unterstützung anbieten.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|WA1TH2
|23.766,01
|8,78
|Open End Turbo Call
|WB350T
|24.715,76
|12,74
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|UP2A9H
|29.849,83
|8,84
|Open End Turbo Put
|UP1UN1
|28.933,08
|12,69
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|-0,08%
|5 Tage
|3,60%
|20 Tage
|4,40%
|52 Wochen
|12,03%
|im November
|3,61%
|im Jahr 2026
|9,23%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|27.001,67
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-0,93%
|52-Wochentief
|21.863,81
|Abstand zum 52-Wochentief
|22,35%
|Allzeithoch
|27.001,67
|Abstand zum Allzeithoch
|-0,93%
|Trend
|200-Tage-Linie
|24.972,82
|Abstand 200-Tage-Linie
|7,12%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|25.652,28
|Abstand 100-Tage-Linie
|4,28%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|25.609,25
|Abstand 50-Tage-Linie
|4,45%
|Status (kurzfristig)
|aufwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.