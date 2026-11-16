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DAX – Konsolidierung zum Wochenschluss

In eigener Sache

Der DAX hat am Freitag die Kursgewinne der vorangegangenen Sitzungen konsolidiert und sich mit einem kleinen Minus ins Wochenende verabschiedet.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 16.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Donnerstag erstmals in der Geschichte über die 27.000er-Barriere gestiegen war, ließen es die Blue Chips zum Wochenausklang deutlich ruhiger angehen. Bei 26.697 gestartet, fielen die Notierungen erst auf das frühe Tagestief bei 26.678 Punkten, ehe ein Anstieg auf das Tageshoch bei 26.833 erfolgte. Im weiteren Verlauf tendierten die Kurse überwiegend seitwärts. Mit dem Endstand von 26.750 (-0,1%) brachte der DAX schließlich ein Wochenplus von 3,6% über die Ziellinie.

Ausblick: Der DAX hat in der vergangenen Woche einen wichtigen Widerstand überboten. Nun geht es darum, den Ausbruch zu bestätigen. Das Long-Szenario: Kann der Index zum Start in die dritte Novemberwoche weiter zulegen, müsste zuerst die 27.000er-Marke und das neue Allzeithoch bei 27.002 überwunden werden. Gelingt der Sprung auf neue historische Höchststände (wichtig: hier gilt der Tagesschluss), hätten die Kurse Platz für weitere Anstiege in Richtung 27.100 und 27.200 Punkten. Das Short-Szenario: Unterhalb des August-Tops bei 26.619 sollte dagegen auf die beiden offenen Kurslücken vom Mittwoch sowie Dienstag geachtet werden, die bei 26.347 bzw. 26.267 geschlossen werden könnten. Etwas tiefer bildet das Zwischenhoch vom 4. September (26.168) mit dem Oktober-Top (26.106) und der 26.000er-Schwelle eine Haltezone, bevor es um das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 gehen dürfte. Finden die Notierungen dort keinen Halt, müsste mit einem Test der 100-Tage-Linie (aktuell bei 25.652) und des kurzfristigen GD50 (25.609) gerechnet werden. Darunter würde sich das Januar-Top (25.508) als Unterstützung anbieten.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 16.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 16.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -0,08% 5 Tage 3,60% 20 Tage 4,40% 52 Wochen 12,03% im November 3,61% im Jahr 2026 9,23% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 27.001,67 Abstand zum 52-Wochenhoch -0,93% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 22,35% Allzeithoch 27.001,67 Abstand zum Allzeithoch -0,93% Trend 200-Tage-Linie 24.972,82 Abstand 200-Tage-Linie 7,12% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.652,28 Abstand 100-Tage-Linie 4,28% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 25.609,25 Abstand 50-Tage-Linie 4,45% Status (kurzfristig) aufwärts DAX-Trend-Chart Stand 16.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants