DAX  Korrektur einplanen

Heute im Fokus

"Hexensabbat": DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen in Rot -- ifo-Index besser als erwartet -- FDA-Berater empfehlen Moderna-Vakzin -- Coinbase, Siemens, TeamViewer, QIAGEN im Fokus

Knorr-Bremse will BMW-Finanzvorstand Peter in Aufsichtsrat holen. Ex-Wirecard-Chef Braun zieht Haftbeschwerde zurück. Vivendi verkauft für 3 Milliarden Euro weitere 10 Prozent an UMG an Tencent-Konsortium. Nach Machtkampf: Brillenkonzern EssilorLuxottica bekommt neue Chefs. Schiedsgutachten treibt 1&1 Drillisch- und United Internet-Aktien an. Philips will Patientenmanagement mit BioTelemetry-Übernahme ausbauen.