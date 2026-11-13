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DAX mit Verschnaufspause nach Rekordhoch, Epstein neuer CEO von Hugo Boss

Sebastian Bleser

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DAX mit Verschnaufspause nach Rekordhoch, Epstein neuer CEO von Hugo Boss | Finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
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News | Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach erstmaligem Sprung über die Marke von 27.000 Punkten deutet sich für den DAX zum Wochenschluss ein leicht schwächerer Handelsstart an. Auch der Euro Stoxx 50 dürfte etwas leichter starten. Die US-Indizes schlossen am Vorabend mit moderaten Abschlägen. In Asien legte der Nikkei zu und schloss mit Aufschlag.

Makroökonomischer Überblick

Auf der Konjunkturseite richtet sich der Blick heute auf die US-Erzeugerpreise. Die jüngsten Inflationsdaten hatten die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen der Fed verstärkt, entsprechend aufmerksam dürften Anleger die Zahlen verfolgen. Für die Eurozone meldet Eurostat für das dritte Quartal ein Wachstum von 0,4 Prozent, nach 0,6 Prozent im Vorquartal. Zum Iran-Konflikt und dessen Entwicklung gibt es US-seitig keine Entwicklungen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Unter den Einzelwerten stehen heute vor allem Hugo Boss und CTS Eventim im Fokus der Anleger.

Hugo Boss stellt sich auf einen Wechsel an der Unternehmensspitze ein. Vorstandschef Daniel Grieder verlässt den Modekonzern auf eigenen Wunsch zum Jahresende. Neuer CEO wird zum 1. Januar 2027 David Epsteinvon der Frasers Group, die seit Oktober die Mehrheit an Hugo Boss hält. Nachbörslich gab die Aktie rund zwei Prozent nach.

CTS Eventim gerät nach den Quartalszahlen unter Druck. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 5,3 Prozent auf 809,1 Millionen Euro und blieb damit unter den Erwartungen der Analysten. Vor allem das schwächere Veranstaltungsgeschäft belastete. Die Jahresprognose hat das Unternehmen bestätigt. Vorbörslich verliert die Aktie rund sechs Prozent.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX® Bull UG4ZE8 41,95 22577,236751 Punkte 6,43 Open End
Nasdaq-100® Bull UN6QQG 16,48 26448,268353 Punkte 15,63 Open End
DAX® Bear UG634V 7,60 27503,622784 Punkte 34,31 Open End
Gold Bull UG9HDA 11,42 3775,957017 USD 32,06 Open End
Advanced Micro Devices Inc. Bear UR2ZB1 2,78 550,119795 USD 17,99 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.11.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Microsoft Corp. Call UG2BQ8 6,09 460,00 USD 7,45 13.01.2027
Nvidia Corp. Call UN30L9 2,03 200,00 USD 3,55 15.12.2027
Nvidia Corp. Call UG2L2C 1,85 180,00 USD 4,22 16.06.2027
McDonald’s Corp. Call UR39TC 1,31 300,00 USD 7,17 15.09.2027
Microsoft Corp. Call HD6Q82 1,17 550,00 USD 14,98 13.01.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.11.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Rheinmetall AG Long UR4NRG 11,93 386,42096 EUR 2 Open End
Nvidia Corp. Long UR2RL5 1,77 132,986877 USD 5 Open End
Coinbase Global Inc. Long UR4RWE 14,04 87,137081 USD 3 Open End
Coinbase Global Inc. Long UR4RWQ 14,47 65,356391 USD 2 Open End
Nvidia Corp. Long UR4RQR 15,68 207,739492 USD 4 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.11.2026; 09:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

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Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.