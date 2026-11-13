DAX mit Verschnaufspause nach Rekordhoch, Epstein neuer CEO von Hugo Boss
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Nach erstmaligem Sprung über die Marke von 27.000 Punkten deutet sich für den DAX zum Wochenschluss ein leicht schwächerer Handelsstart an. Auch der Euro Stoxx 50 dürfte etwas leichter starten. Die US-Indizes schlossen am Vorabend mit moderaten Abschlägen. In Asien legte der Nikkei zu und schloss mit Aufschlag.
Makroökonomischer Überblick
Auf der Konjunkturseite richtet sich der Blick heute auf die US-Erzeugerpreise. Die jüngsten Inflationsdaten hatten die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen der Fed verstärkt, entsprechend aufmerksam dürften Anleger die Zahlen verfolgen. Für die Eurozone meldet Eurostat für das dritte Quartal ein Wachstum von 0,4 Prozent, nach 0,6 Prozent im Vorquartal. Zum Iran-Konflikt und dessen Entwicklung gibt es US-seitig keine Entwicklungen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Unter den Einzelwerten stehen heute vor allem Hugo Boss und CTS Eventim im Fokus der Anleger.
Hugo Boss stellt sich auf einen Wechsel an der Unternehmensspitze ein. Vorstandschef Daniel Grieder verlässt den Modekonzern auf eigenen Wunsch zum Jahresende. Neuer CEO wird zum 1. Januar 2027 David Epsteinvon der Frasers Group, die seit Oktober die Mehrheit an Hugo Boss hält. Nachbörslich gab die Aktie rund zwei Prozent nach.
CTS Eventim gerät nach den Quartalszahlen unter Druck. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 5,3 Prozent auf 809,1 Millionen Euro und blieb damit unter den Erwartungen der Analysten. Vor allem das schwächere Veranstaltungsgeschäft belastete. Die Jahresprognose hat das Unternehmen bestätigt. Vorbörslich verliert die Aktie rund sechs Prozent.
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Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG4ZE8
|41,95
|22577,236751 Punkte
|6,43
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UN6QQG
|16,48
|26448,268353 Punkte
|15,63
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG634V
|7,60
|27503,622784 Punkte
|34,31
|Open End
|Gold
|Bull
|UG9HDA
|11,42
|3775,957017 USD
|32,06
|Open End
|Advanced Micro Devices Inc.
|Bear
|UR2ZB1
|2,78
|550,119795 USD
|17,99
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.11.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Microsoft Corp.
|Call
|UG2BQ8
|6,09
|460,00 USD
|7,45
|13.01.2027
|Nvidia Corp.
|Call
|UN30L9
|2,03
|200,00 USD
|3,55
|15.12.2027
|Nvidia Corp.
|Call
|UG2L2C
|1,85
|180,00 USD
|4,22
|16.06.2027
|McDonald’s Corp.
|Call
|UR39TC
|1,31
|300,00 USD
|7,17
|15.09.2027
|Microsoft Corp.
|Call
|HD6Q82
|1,17
|550,00 USD
|14,98
|13.01.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.11.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Long
|UR4NRG
|11,93
|386,42096 EUR
|2
|Open End
|Nvidia Corp.
|Long
|UR2RL5
|1,77
|132,986877 USD
|5
|Open End
|Coinbase Global Inc.
|Long
|UR4RWE
|14,04
|87,137081 USD
|3
|Open End
|Coinbase Global Inc.
|Long
|UR4RWQ
|14,47
|65,356391 USD
|2
|Open End
|Nvidia Corp.
|Long
|UR4RQR
|15,68
|207,739492 USD
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.11.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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