DAX mit Verschnaufspause nach Rekordhoch, Epstein neuer CEO von Hugo Boss

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach erstmaligem Sprung über die Marke von 27.000 Punkten deutet sich für den DAX zum Wochenschluss ein leicht schwächerer Handelsstart an. Auch der Euro Stoxx 50 dürfte etwas leichter starten. Die US-Indizes schlossen am Vorabend mit moderaten Abschlägen. In Asien legte der Nikkei zu und schloss mit Aufschlag.

In eigener Sache

Makroökonomischer Überblick

Auf der Konjunkturseite richtet sich der Blick heute auf die US-Erzeugerpreise. Die jüngsten Inflationsdaten hatten die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen der Fed verstärkt, entsprechend aufmerksam dürften Anleger die Zahlen verfolgen. Für die Eurozone meldet Eurostat für das dritte Quartal ein Wachstum von 0,4 Prozent, nach 0,6 Prozent im Vorquartal. Zum Iran-Konflikt und dessen Entwicklung gibt es US-seitig keine Entwicklungen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Unter den Einzelwerten stehen heute vor allem Hugo Boss und CTS Eventim im Fokus der Anleger.

Hugo Boss stellt sich auf einen Wechsel an der Unternehmensspitze ein. Vorstandschef Daniel Grieder verlässt den Modekonzern auf eigenen Wunsch zum Jahresende. Neuer CEO wird zum 1. Januar 2027 David Epsteinvon der Frasers Group, die seit Oktober die Mehrheit an Hugo Boss hält. Nachbörslich gab die Aktie rund zwei Prozent nach.

CTS Eventim gerät nach den Quartalszahlen unter Druck. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 5,3 Prozent auf 809,1 Millionen Euro und blieb damit unter den Erwartungen der Analysten. Vor allem das schwächere Veranstaltungsgeschäft belastete. Die Jahresprognose hat das Unternehmen bestätigt. Vorbörslich verliert die Aktie rund sechs Prozent.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG4ZE8 41,95 22577,236751 Punkte 6,43 Open End Nasdaq-100® Bull UN6QQG 16,48 26448,268353 Punkte 15,63 Open End DAX® Bear UG634V 7,60 27503,622784 Punkte 34,31 Open End Gold Bull UG9HDA 11,42 3775,957017 USD 32,06 Open End Advanced Micro Devices Inc. Bear UR2ZB1 2,78 550,119795 USD 17,99 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.11.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Microsoft Corp. Call UG2BQ8 6,09 460,00 USD 7,45 13.01.2027 Nvidia Corp. Call UN30L9 2,03 200,00 USD 3,55 15.12.2027 Nvidia Corp. Call UG2L2C 1,85 180,00 USD 4,22 16.06.2027 McDonald’s Corp. Call UR39TC 1,31 300,00 USD 7,17 15.09.2027 Microsoft Corp. Call HD6Q82 1,17 550,00 USD 14,98 13.01.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.11.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall AG Long UR4NRG 11,93 386,42096 EUR 2 Open End Nvidia Corp. Long UR2RL5 1,77 132,986877 USD 5 Open End Coinbase Global Inc. Long UR4RWE 14,04 87,137081 USD 3 Open End Coinbase Global Inc. Long UR4RWQ 14,47 65,356391 USD 2 Open End Nvidia Corp. Long UR4RQR 15,68 207,739492 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.11.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.