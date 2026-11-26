Videocast – Amazon.com: GD200 knapp unterboten

DAX – Nachbörslich ins Plus gedreht

In eigener Sache

Der DAX hat seine Verluste vom Dienstag (-1,3%) gestern im regulären Handel zunächst ausgeweitet und dabei weitere 1,3% auf 24.702 abgegeben.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 26.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Nachdem der DAX am Montag eine starke Gegenreaktion auf die Kursverluste der Vorwoche (-7,3%) gezeigt hatte, waren die Notierungen anschließend erneut unter Druck geraten. Trotz einer freundlichen Eröffnung bei 25.084 und einem Anstieg auf das frühe Tageshoch bei 25.151 fielen die Blue Chips gestern in die Verlustzone und unter die 25.000er-Schwelle mit dem GD200 zurück. Im weiteren Verlauf wurden die Verluste sukzessive ausgeweitet, wobei die Notierungen im Tief bis auf 24.698 zurücksetzten.

Ausblick: Dank der starken Nachbörse (25.128 Punkte) konnte sich der DAX gestern Abend zurück über den wichtigen Haltebereich aus der 25.000er-Barriere und der langfristigen Trendlinie schieben. Dieser Re-Break sollte heute im regulären Handel aber zwingend bestätigt werden. Das Long-Szenario: Gelingt die schnelle Rückkehr über den GD200 (aktuell bei 24.999), müsste danach auch das September-Tief bei 25.164 überboten werden. Oberhalb dieser Hürde könnte dann das offene Gap vom Freitag vollständig geschlossen werden, ehe der kurzfristige GD50 (25.585) zusammen mit dem Tief vom 6. November (25.618) und der 100-Tage-Linie (25.667) in den Fokus rücken würde. Darüber wäre ein Hochlauf an das Verlaufshoch vom 6. Juli (25.900) denkbar. Das Short-Szenario: Unterhalb der 25.000er Marke müsste dagegen mit einem Rücksetzer an das Oktober-Tief bei 24.793 gerechnet werden, bevor das gestrige Tages- und neue November-Tief mit dem Juli-Tief bei 24.651 angesteuert werden könnte. Finden die Kurse auch am Juni-Tief (24.044) oder der 24.000er-Schwelle keinen Halt, müsste auf die 2025er-März-Hochs bei 23.476 geachtet werden.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 26.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 26.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -1,26% 5 Tage -4,02% 20 Tage -3,90% 52 Wochen 4,11% im November -4,32% im Jahr 2026 0,86% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 27.001,67 Abstand zum 52-Wochenhoch -8,52% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 12,98% Allzeithoch 27.001,67 Abstand zum Allzeithoch -8,52% Trend 200-Tage-Linie 24.999,13 Abstand 200-Tage-Linie -1,19% Status (langfristig) abwärts 100-Tage-Linie 25.667,29 Abstand 100-Tage-Linie -3,76% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 25.585,31 Abstand 50-Tage-Linie -3,45% Status (kurzfristig) abwärts DAX-Trend-Chart Stand 26.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants