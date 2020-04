DAX  Nichts Neues an der Front

Bullen und Bären gönnen sich beide eine Auszeit, es herrscht ein ganz ungewohnter Waffenstillstand in den stürmischen Zeiten der Coronavirus-Krise. Seit Mittwoch pendelt der DAX® seitwärts auf tiefem Niveau am unteren Ende seiner großen Seitwärtsrange zwischen 9.460 und 10.137 Punkten. Die Handelsspanne ist dabei so stark verengt wie seit vielen Wochen nicht mehr. Die Verkäufer scheiterten gestern mit einem Versuch, ein Verkaufssignal zu provozieren.