DAX - Nimmt die Bodenbildung Konturen an?
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Aus dem gestern beschriebenen „intraday reversal“ hat der DAX® lehrbuchmäßig Kapital schlagen können. Die gestrigen Kursgewinne lassen zudem eine weitere konstruktive Kerzenformation in Form eines nicht ganz idealtypischen „morning stars“ entstehen. Charttechnisch aber noch wichtiger ist die Tatsache, dass das Aktienbarometer damit den Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 25.665 Punkten) sowie das jüngste Verlaufshoch bei 25.694 Punkten testet. Gelingt der Sprung über die angeführten Hürden, dann kann die Kursentwicklung seit September doch noch als größere Bodenbildung interpretiert werden. Rein rechnerisch ergibt sich – abgeleitet aus der Höhe der unteren Umkehr – im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von rund 900 Punkten. Unter dem Strich wäre das eine absolute Steilvorlage für ein versöhnliches Jahresende. Zu diesem Trigger passt die aktuelle Börsenstimmung in den USA. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) sind die Bären (45,8 %) unter den US-Privatanlegern gegenüber den Bullen (36,9 %) in der Überzahl. Ins Auge sticht aber vor allem der niedrige Anteil der Neutralen (17,3 %). Eine niedrige Neutralitätsquote ist oftmals der ideale Nährboden für den nächsten Trendimpuls.
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