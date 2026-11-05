DAX profitiert weiter von Midterms, Rheinmetall enttäuscht mit Zahlen
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Der DAX startet am Donnerstag fester in den Handel. Der Euro Stoxx 50 gibt dagegen leicht nach. Die US-Indizes zeigen sich vorbörslich uneinheitlich: Der Dow Jones liegt im Plus während S&P 500 und Nasdaq 100 schwächer tendieren. In Tokio schloss der Nikkei 225 mit erheblichen Verlusten.
Makroökonomischer Überblick
Die deutsche Industrie hat im September wieder mehr Aufträge erhalten. Der Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe stieg saison- und kalenderbereinigt um 4,4 Prozent gegenüber dem Vormonat und glich damit einen Teil des kräftigen August-Rückgangs aus. Wachstumstreiber war insbesondere die Automobilindustrie mit einem Bestellplus von 10,5 Prozent. Auch der Maschinenbau verzeichnete eine deutlich höhere Nachfrage. Im Sonstigen Fahrzeugbau gingen die Bestellungen dagegen erneut zurück. Die Zahlen sprechen für eine gewisse Stabilisierung der Industrie. Nach dem verzerrten Einbruch im August bleibt jedoch abzuwarten, ob daraus eine nachhaltige Erholung entsteht.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Rheinmetall Aktien brechen vorbörslich zeitweise um rund neun Prozent ein. Aufgrund von Verzögerungen beim Boxer-Projekt Arminius und verschobenen Abnahmen von Artilleriemunition senkte der Konzern erneut seine Jahresprognose. Der Umsatz soll 2026 nun rund 13,2 Milliarden Euro erreichen und die operative Marge bei etwa 18,5 Prozent liegen. Zuvor hatte Rheinmetall noch Erlöse zwischen 13,7 und 14,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Operativ zeigte das dritte Quartal dennoch Wachstum: Der Umsatz stieg um fast ein Drittel auf 3,15 Milliarden Euro und das operative Ergebnis um 62 Prozent auf 553 Millionen Euro.
Deutz reagieren positiv auf die Zwischenbilanz und den leicht angehobenen Ausblick. Nach der Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft erwartet der Motorenbauer nun eine bereinigte operative Marge von rund acht Prozent. Im dritten Quartal erhöhte sich der Auftragseingang um mehr als ein Drittel auf 631 Millionen Euro. Der Umsatz legte um zwölf Prozent auf knapp 554 Millionen Euro zu während der bereinigte operative Gewinn auf 38,5 Millionen Euro stieg.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX®
|Bear
|UR2H44
|41,40
|30688,108918 Punkte
|6,47
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG4WCR
|61,55
|20413,056109 Punkte
|4,29
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UN6WBF
|29,38
|24871,661675 USD
|8,58
|Open End
|Deutsche Telekom AG
|Bull
|UR4HKV
|1,65
|25,404474 EUR
|16,54
|Open End
|EUR/USD
|Bull
|HC0BHV
|3,24
|1,088666 USD
|31,04
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.11.2026; 08:55 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Baidu Inc.
|Call
|UR1T65
|0,38
|100,00 USD
|5,80
|17.03.2027
|Deutsche Bank AG
|Call
|UN3N57
|1,02
|38,00 EUR
|9,01
|17.03.2027
|Nasdaq-100®
|Put
|UN6E4U
|4,34
|27000,00 USD
|-15,73
|18.12.2026
|Johnson & Johnson
|Call
|UN6EEC
|0,95
|300,00 USD
|9,45
|17.03.2027
|Advanced Micro Devices Inc.
|Call
|UR2HFC
|0,90
|520,00 USD
|14,65
|18.11.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.11.2026; 08:55 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Berkshire Hathaway Inc.-CL B
|Long
|HD2T8C
|13,13
|386,165241 USD
|3
|Open End
|Arm Holdings plc ADR
|Long
|UN3850
|8,43
|127,901523 USD
|3
|Open End
|Micron Technology Inc.
|Long
|UR4GZQ
|10,90
|530,297855 USD
|3
|Open End
|Hecla Mining Company
|Long
|UR05NT
|4,03
|11,215352 USD
|4
|Open End
|DAX®
|Long
|UR2NKH
|8,93
|25384,025157 Punkte
|25
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.11.2026; 08:55 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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