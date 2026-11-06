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DAX - „reversal“ nach Allzeithoch

Jörg Scherer

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„reversal“ nach Allzeithoch

Der DAX® erlebte gestern einen bemerkenswerten Handelstag. Zunächst konnte das Aktienbarometer aus der Bodenbildung seit September weiterhin Kapital schlagen. Mit 26.693 Punkten gelang dabei sogar ein neues Allzeithoch. Es war das erste Rekordlevel seit Ende August und das insgesamt 17. in diesem Jahr. Der neue Hochstand wurde allerdings abverkauft, sodass unter dem Strich ein scharfes „intraday reversal“ zu Buche steht. Die letztlich rote Tageskerze unterstreicht das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite, zumal auch die Umsätze den zweiten Tag in Folge sehr hoch ausfielen. Vor allem ein nachhaltiger Rückfall in die Bollinger Bänder (oberes Band akt. bei 26.337 Punkten) würde den kurzfristigen Korrekturbedarf verschärfen. Die Nackenlinie der o. g. Bodenbildung (akt. bei 25.663 Punkten) und die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.571 Punkten) definieren dann die nächsten Rückzugsmarken auf der Unterseite. Der Blick in die USA ist heute Morgen wenig erbaulich: Der S&P 500® erlebte die größten Tagesverluste seit dem „Liberation Day“ im April 2025, während der Nasdaq-100® sogar den schwächsten Handelstag seit März 2020 verkraften musste (siehe Analyse unten).

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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