DAX 25.158 -0,8%ESt50 6.047 -0,7%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,83 +0,8%Nas 26.009 -2,6%Bitcoin 72.749 +0,4%Euro 1,1201 -0,2%Öl 114,5 +1,1%Gold 4.023 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

DAX - Richtungsentscheidung: Das sind die Taktgeber!

Jörg Scherer

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,153.80 EUR -217.95 EUR -0.86 %
News | Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

HSBC Daily Trading

In eigener Sache
Richtungsentscheidung: Das sind die Taktgeber!

Gestern hatten wir an dieser Stelle auf den geringen Anteil (17, 3 %) der „neutral“ gestimmten US-Privatanleger hingewiesen. Da uns eine Rückfrage zur aktuellen Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) erreicht hat, gehen wir nochmals kurz auf die niedrige Neutralitätsquote ein. In der Vergangenheit hat ein solcher Grad an Unentschlossenheit regelmäßig das Entstehen eines neuen Trendimpulses begünstigt. Das ist der Nährboden, auf dem eine neue Trendbewegung entstehen kann. Eine bessere Überleitung zum DAX® kann es kaum geben, denn die deutschen Standardwerte sind weiterhin zwischen der 50- und der 200-Tage-Linie (akt. bei 25.646 bzw. 24.880 Punkten) gefangen. Während die kürzerfristige Glättung zusammen mit dem jüngsten Verlaufshoch bei 25.694 Punkten das entscheidende Barrierenbündel in Sachen „Bodenbildung und versöhnliches Jahresende“ definiert, bildet der meistbeachtete gleitende Durchschnitt eine Absicherung auf der Unterseite von strategischer Tragweite. Um echten, charttechnischen Stress beim DAX® zu verhindern, gilt es, diese Bastion in Zukunft unbedingt zu verteidigen.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.