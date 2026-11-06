DAX – Rücksetzer nach dem Rekordhoch
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Nach dem Anstieg auf das neue Intraday Rekordhoch bei 26693 ist der DAX gestern wieder nach unten abgedreht
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DAX – Rücksetzer nach dem Rekordhoch
Freitag, 6. November 2026
Nach dem Anstieg auf das neue Intraday-Rekordhoch bei 26.693 ist der DAX gestern wieder nach unten abgedreht.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Volatile Sitzung für den deutschen Leitindex – nachdem die Notierungen bereits am Vortag deutlich zugelegt hatten, ging es auch am gestrigen Donnerstag zunächst weiter nach oben. Auf die Eröffnung bei 26.450 folgte zuerst eine Oszillation um 26.600 Punkte, ehe die Blue Chips am frühen Nachmittag auf das neue Allzeithoch bei 26.693 kletterten. Der Kurseinbruch bei den US-amerikanischen Tech-Werten zog jedoch auch die heimischen Titel ins Minus, sodass der DAX den Tag mit einem Minus von 0,4% bei 26.325 beendete.
Ausblick: Bedingt durch den Intraday-Rücksetzer – im Tief fielen die Notierungen bis auf 26.223 Zähler zurück – hat sich im DAX-Chart jetzt eine lange obere Lunte herausgebildet. Das Short-Szenario: Gibt der deutsche Leitindex vor dem Wochenende weiter ab, müsste zuerst auf das Zwischenhoch vom 4. September bei 26.168 geachtet werden, das zusammen mit dem Oktober-Top bei 26.106 und der 26.000er-Marke eine Auffangzone bildet. Darunter würde das Top vom 6. Juli bei 25.900 als Unterstützung nachrücken, bevor sich ein größerer Rücksetzer bis in den Bereich der Haltezone aus der kurzfristigen 50- und der mittelfristigen 100-Tage-Linie (aktuell bei 25.571 bzw. 25.560) entwickeln könnte. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite hat sich das Niveau um 26.400 Punkte dagegen wieder bei den Widerständen einsortiert. Kann der DAX noch einmal per Tagesschluss über diese Hürde ausbrechen, wäre ein Sprint an das „alte“ Rekordhoch vom 28. August bei 26.619 Punkten möglich. Darüber hätten die Kurse dann Platz für einen Anstieg bis zum neuen Allzeithoch, ehe sich Raum für weitere historische Höchststände oberhalb von 26.693 eröffnen könnte.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|WA1DAY
|23.182,21
|8,69
|Open End Turbo Call
|WA13BY
|24.105,60
|12,51
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|UM5GTL
|29.170,50
|8,80
|Open End Turbo Put
|WA8TH5
|28.283,81
|12,49
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|-0,43%
|5 Tage
|1,10%
|20 Tage
|6,12%
|52 Wochen
|10,92%
|im November
|1,96%
|im Jahr 2026
|7,49%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|26.692,90
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-1,38%
|52-Wochentief
|21.863,81
|Abstand zum 52-Wochentief
|20,40%
|Allzeithoch
|26.692,90
|Abstand zum Allzeithoch
|-1,38%
|Trend
|200-Tage-Linie
|24.920,44
|Abstand 200-Tage-Linie
|5,64%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|25.560,34
|Abstand 100-Tage-Linie
|2,99%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|25.570,60
|Abstand 50-Tage-Linie
|2,95%
|Status (kurzfristig)
|aufwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.