Videocast – ASML Holding N.V.: Tech-Werte unter Druck

DAX – Rücksetzer nach dem Rekordhoch

In eigener Sache

Nach dem Anstieg auf das neue Intraday-Rekordhoch bei 26.693 ist der DAX gestern wieder nach unten abgedreht.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 06.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Volatile Sitzung für den deutschen Leitindex – nachdem die Notierungen bereits am Vortag deutlich zugelegt hatten, ging es auch am gestrigen Donnerstag zunächst weiter nach oben. Auf die Eröffnung bei 26.450 folgte zuerst eine Oszillation um 26.600 Punkte, ehe die Blue Chips am frühen Nachmittag auf das neue Allzeithoch bei 26.693 kletterten. Der Kurseinbruch bei den US-amerikanischen Tech-Werten zog jedoch auch die heimischen Titel ins Minus, sodass der DAX den Tag mit einem Minus von 0,4% bei 26.325 beendete.

Ausblick: Bedingt durch den Intraday-Rücksetzer – im Tief fielen die Notierungen bis auf 26.223 Zähler zurück – hat sich im DAX-Chart jetzt eine lange obere Lunte herausgebildet. Das Short-Szenario: Gibt der deutsche Leitindex vor dem Wochenende weiter ab, müsste zuerst auf das Zwischenhoch vom 4. September bei 26.168 geachtet werden, das zusammen mit dem Oktober-Top bei 26.106 und der 26.000er-Marke eine Auffangzone bildet. Darunter würde das Top vom 6. Juli bei 25.900 als Unterstützung nachrücken, bevor sich ein größerer Rücksetzer bis in den Bereich der Haltezone aus der kurzfristigen 50- und der mittelfristigen 100-Tage-Linie (aktuell bei 25.571 bzw. 25.560) entwickeln könnte. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite hat sich das Niveau um 26.400 Punkte dagegen wieder bei den Widerständen einsortiert. Kann der DAX noch einmal per Tagesschluss über diese Hürde ausbrechen, wäre ein Sprint an das „alte“ Rekordhoch vom 28. August bei 26.619 Punkten möglich. Darüber hätten die Kurse dann Platz für einen Anstieg bis zum neuen Allzeithoch, ehe sich Raum für weitere historische Höchststände oberhalb von 26.693 eröffnen könnte.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 06.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 06.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -0,43% 5 Tage 1,10% 20 Tage 6,12% 52 Wochen 10,92% im November 1,96% im Jahr 2026 7,49% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 26.692,90 Abstand zum 52-Wochenhoch -1,38% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 20,40% Allzeithoch 26.692,90 Abstand zum Allzeithoch -1,38% Trend 200-Tage-Linie 24.920,44 Abstand 200-Tage-Linie 5,64% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.560,34 Abstand 100-Tage-Linie 2,99% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 25.570,60 Abstand 50-Tage-Linie 2,95% Status (kurzfristig) aufwärts DAX-Trend-Chart Stand 06.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants